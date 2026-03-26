Во Франции обнаружили сотни яиц динозавров, захороненных 70 млн лет назад

На юге Франции, в районе Мезе, палеонтологи обнаружили крупное скопление яиц динозавров, возраст которых оценивается примерно в 70 миллионов лет. Речь идёт о слоях позднего мелового периода, пишет Indian defence review.

По предварительным данным, уже найдено более сотни яиц, однако исследователи считают, что их значительно больше. Раскопки продолжаются, а сам слой с находками выходит за пределы текущего участка.

Согласно публикации, найденные яйца залегают в осадочных породах, сформированных в условиях древней равнины с реками и заболоченными территориями. Учёные предполагают, что это место использовалось динозаврами как зона гнездования. На это указывает высокая концентрация кладок, повторяемость слоёв, распределение яиц по территории.

Часть находок по форме и структуре скорлупы может относиться к титанозаврам – крупным травоядным динозаврам, которые обитали в Европе в конце мелового периода. При этом исследователи не исключают, что в этом районе откладывали яйца сразу несколько видов, говорится в материале.

Сохранность объясняется быстрым захоронением кладок. После откладывания яйца покрывались слоями ила и глины, что защищало их от разрушения. Со временем органический материал минерализовался, превратившись в окаменелости. Исследование участка продолжается. Учёные планируют расширить зону раскопок, уточнить количество кладок и определить виды динозавров более точно. Окончательные выводы можно будет сделать после детального анализа структуры яиц и возможных находок эмбрионов.

Другие находки, связанные с динозаврами

Ранее в Северной Америке была найдена берцовая кость самого древнего из известных гигантских тираннозавров. Причем ее размеры предполагают, что у знаменитого тираннозавра рекса мог быть необычно крупный предок. Причем отмечается, что окаменелость, найденная в 1980-х годах в Фонде Киртланда в Нью-Мексико, США, имеет возраст около 74 миллионов лет, что относит этого гигантского тираннозавра к позднему кампанскому ярусу.

Недавно на юго-западе Китая строители обнаружили массивные фрагменты камня, которые не соответствовали типичным формациям коренных пород, встречающихся в окружающей строительной зоне. В итоге ученые выяснили, что это четкая биологическая структура, указывающая на наличие доисторических останков. Во время раскопок был обнаружен частичный скелет, включавший три спинных позвонка и шесть хвостовых позвонков, которые идеально сохранились в камне.

