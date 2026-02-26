Механик с 50-летним стажем купил новую Toyota Camry, но был разочарован увиденным

Килмер назвал эту покупку редким исключением.

На протяжении многих лет известный автомеханик Скотти Килмер призывал водителей никогда не покупать новый автомобиль. Он постоянно предупреждал зрителей об обесценивании, слишком сложной электронике и долгосрочных затратах на ремонт, поэтому он отдавал предпочтение старым, проверенным автомобилям, пишет Autoblog.

Однако он решил приобрести новую Toyota Camry Hybrid 2026 года в возрасте 72 лет, что поразило его поклонников.

"Килмер назвал эту покупку редким исключением, обусловленным ценностью, долговечностью гибрида и практичностью, даже в шутку назвав себя лицемером за то, что наконец купил новую машину", - отметили в издании.

Однако эксперт все равно раскритиковал такой автомобиль.

По словам журналистов, критику Килмера можно разделить на три четкие категории:

детали качества сборки,

вторжение современных технологий;

проблемы, связанные с долгосрочным владением автомобилем.

Также автомеханик указал на шумную опору капота и недостаточную изоляцию крепежных выступов - все это мелкие проблемы, но они привлекают внимание, ведь Toyota традиционно славится высокой точностью сборки.

"Более серьезным, по его мнению, является использование Toyota ультратонкого моторного масла 0W-8, которое, как он считает, ставит на первое место экономию топлива, а не долговечность механизмов. Он планирует перейти на более густое масло 0W-16, несмотря на рекомендации завода, что отражает его давнее скептическое отношение к инженерным изменениям, направленным на повышение эффективности", - добавляют в Autoblog.

Кроме того, Килмеру не понравился электронный тормоз стоянки, который затрудняет самостоятельное обслуживание, а также он считает напоминания о заднем сиденье назойливыми и раскритиковал интерфейс адаптивного круиз-контроля за замену интуитивных рычагов управления на многокнопочные элементы на руле.

"Он также ставит под сомнение стилистическую отделку салона, которая мешает пассажирам разместить ноги, называет режим EV гибрида в основном символическим из-за ограниченного запаса хода на электротяге и выражает обеспокоенность по поводу долговечности синтетической кожи. При этом он все еще хвалит комфорт езды и саму работу адаптивного круиз-контроля, подчеркивая, что его возражения касаются скорее того, как реализованы функции, а не того, является ли Camry в целом хорошим автомобилем", - подчеркивают в публикации.

Несмотря на все недостатки, Килмер считает Camry 2026 года одним из немногих современных автомобилей, которые следует покупать новыми.

