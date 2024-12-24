Отмечается, что холод несет серьезную угрозу не только здоровью, но и жизни любимца.

Владельцы кошекзнают, насколько это активные, своенравные и целеустремленные животные. Порой кажется, что пушистикам в квартире скучно и они рвутся исследовать внешний мир. Пытаясь разнообразить жизнь своих любимцев, хозяева выпускают их на балкон или вовсе на улицу.

Конечно, коты, живущие в селе, могут относительно безопасно гулять на улице в любое время года, но вот в городах домашние кошки подвергаются большей опасности, особенно в холодную погоду. Хоть и считается, что у этих милых "хвостов" далеко не одна жизнь, но не стоит их растрачивать. Кстати, мы ранее писали, почему у кошки девять жизней.

Давайте разберемся, можно ли выводить кота на улицу зимой или все же стоит подождать тепла.

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Какую температуру на улице выдерживают кошки зимой

Для многих пушистиков низкая температура губительна. Дело в том, что холод не просто для них дискомфортен, а наносит серьезный вред здоровью - обморожение и даже гипотермию.

Так, сколько градусов мороза выдерживает кот? В среднем кошки могут пережить мороз до -15 -20°С. На состояние любимца влияют ряд факторов, в частности, шерсть и голод. Чем хуже развит шерстяной покров, тем быстрее замерзает животное. Такая же ситуация, если кот голодный.

Можно ли выпускать кота на улицу зимой

Если градусник термометра показывает ниже 0°С, то животное все же стоит оставить дома, особенно, если ваш любимец короткошерстный.

Кошек с длинной шерстью можно выгуливать в мороз, но не дольше 15 минут. Если же температура опускается ниже -20°С, то от прогулок стоит воздержаться.

Многих хозяев интересует вопрос: "Стоит ли выпускать кошек на улицу в снег?" Такую погоду не все представители кошачьих переносят без проблем. Если же ваш любимец - представитель пород с длинной шерстью и густым подшерстком, то прогулки в снежную погоду могут пройти почти без последствий.

К таким породам относятся мейн-кун, норвежская лесная и сибирская длинношерстная. Эти "короли севера" спокойно переносят температуру до -10°С.

Можно ли оставлять кошку на балконе зимой

С прогулками на улице разобрались. А можно ли выпускать кошек на балкон? Закрытый балкон может стать альтернативой для зимних прогулок на улице, но недолго – лишь 5-10 минут.

Кроме того, прогулки на открытых балконах несут еще большую опасность. Коты любят находиться на возвышенности, ведь так удобнее охотиться, и никто неожиданно не подкрадется сзади.

К сожалению, прогулки на таком балконе могут привести к тяжелой травме или даже летальному исходу. По этой же причине нельзя оставлять открытыми окна. Также стоит убрать подальше от окон любую мебель, которую животное может использовать как трамплин.

Все хозяева кошек должны запомнить, что никогда и ни при каких обстоятельствах закрывать любимца на балконе нельзя.

Ранее УНИАН писал, почему кошка много спит.

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