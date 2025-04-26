Эксперты также описали, почему это важно делать.

Нет ничего лучше отпуска за пределами дома — ведь это возможность расслабиться и перезарядиться. Но между сборами и подготовкой дома сам процесс отъезда может быть куда более стрессовым, чем расслабляющим.

Одна только мысль о том, что ваш дом останется без присмотра надолго, может вызывать тревогу: а вдруг что-то случится? И хоть пожары в доме — редкость, риск всё же существует, и никому не хочется возвращаться к поврежденной технике или сгоревшим устройствам. Поэтому перед отъездом стоит отключить некоторые электроприборы, пишет Real Simple.

Есть 8 видов техники, которые нужно обязательно вытащить из розетки перед отпуском, чтобы вы могли отдыхать спокойно.

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Игровые приставки

"Как специалист по путешествиям и мама подростков, я всегда советую своим клиентам в первую очередь отключать игровые приставки перед отъездом в отпуск. Они не только потребляют много энергии в режиме ожидания, но и особенно уязвимы к скачкам напряжения", — говорит эксперт по путешествиям Николь Каннингем.

Компьютеры

Как и игровые приставки, Каннингем советует отключать стационарные компьютеры перед отъездом. Даже если все ваши данные синхронизированы с облаком, вы не захотите рисковать повреждением оборудования из-за скачка напряжения.

Это одна из самых неприятных ситуаций, с которой можно столкнуться по возвращении, тогда как ее предотвращение занимает меньше минуты.

Устройства на литий-ионных батареях

Каннингем также рекомендует отключать все небольшие устройства и гаджеты с литий-ионными аккумуляторами. "К таким устройствам относятся мобильные телефоны и планшеты, ноутбуки, электроинструменты, электросамокаты и электровелосипеды, пауэрбанки, портативные колонки, электробритвы и даже электромобили", — поясняет она.

Зарядные устройства

Писательница о путешествиях Джони Свит отмечает, что лучше не оставлять зарядные устройства вставленными в розетку. Их так легко забыть дома, хотя они вам обязательно понадобятся в путешествии.

"Я всегда отключаю зарядки для ноутбука и телефона — в основном потому, что они мне понадобятся в поездке, но заодно приятно осознавать, что они не потребляют энергию дома, пока меня нет", — отмечает она.

Приборы для укладки волос

Если вы планируете воспользоваться феном в отеле — это разумный способ сэкономить место в чемодане. Но не забудьте отключить и убрать свой фен дома перед отъездом.

Если вы не берёте с собой плойку, утюжок для выпрямления волос или другие устройства для укладки, обязательно отключите их. Даже если они оснащены функцией автоматического отключения, не стоит рисковать: сбой в системе может повредить столешницу в ванной — или даже привести к пожару.

Мелкая кухонная техника

Обычно мы оставляем устройства вроде скороварок, мультиварок, аэрогрилей, блендеров и кофемашин выключенными, ибо они занимают слишком много места на кухне. Но у всех правил есть исключения.

Поэтому, если вы уезжаете надолго, обязательно смотрите за тем, чтобы такие приборы были отключены.

Микроволновки

Скорее всего, вы редко отключаете микроволновку. Однако, даже в режиме ожидания она потребляет энергию (ведь нужно питать встроенные часы, если такие есть). Поэтому её желательно отключить. Если же микроволновка встроенная или подключена напрямую, и отключить её нельзя, не переживайте слишком сильно. В крайнем случае можно отключить соответствующий автомат в щитке.

Телевизоры

Плоские и дизайнерские телевизоры стоят недёшево. Поэтому, чтобы защитить их от скачков напряжения, перед отъездом лучше их отключить. К тому же это снизит ваши счета за электроэнергию.

Другие полезные советы

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