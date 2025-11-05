Вам она может нравиться из-за неожиданного и приятного вкуса, но на этот продукт еще стоит обратить внимание с точки зрения влияния на наш организм.

Осень и зима — время, когда банки с соленьями и квашениями занимают почетное место в кладовках миллионов украинцев. И среди всех домашних заготовок особая любовь достается квашеной капусте.

Но этот привычный продукт — не просто вкусная добавка к картошке или тушенке. Эксперты уверены: регулярное употребление квашеной капусты может приносить организму как пользу, так и вред, пишет Parade. Поэтому стоит разобрать, что же происходит с телом, если есть ее каждый день.

Что означает квашеная капуста

Квашеная капуста — это ферментированный продукт, при приготовлении которого нужны только соль, капуста и время. Процесс ферментации придает ей острый, слегка кислый вкус, который многие обожают. Диетолог Крис Морх заявляет, что она может быть здоровой добавкой к сбалансированному рациону. В частности, процесс ферментации делает ее хорошим источником пробиотиков.

Почему ежедневно нужно есть квашеную капусту

Диетологи отмечают, что люди, которые едят квашеную капусту ежедневно, могут получить улучшение работы кишечника и сердца. Однако важно помнить о высоком содержании натрия. В целом, врачи рекомендуют изучать потенциальную пользу и риски любого продукта, который вы едите регулярно — в том числе квашеной капусты.

"Как кардиодиетолог, я считаю, что объяснение причин пользы тех или иных продуктов помогает людям делать более осознанный выбор для здоровья кишечника, сердца, костей, иммунитета и организма в целом, а также уменьшает дезинформацию", — говорит диетолог по профилактической кардиологии из EntirelyNourished.com Мишель Раутенстайн.

Эксперты поделились плюсами и минусами употребления квашеной капусты.

Улучшится здоровье кишечника

Так как квашеная капуста — это ферментированная капуста с солью, начнем именно с этого. "Квашеная капуста — это мелко шинкованная капуста, которую обычно ферментируют благодаря естественным молочнокислым бактериям", — говорит Раутенстайн.

Этот продукт содержит пребиотики и живые пробиотики — они питают и пополняют полезную микрофлору кишечника, поддерживают здоровый микробиом, а также вырабатывают постбиотики — недооцененный инструмент для здоровья ЖКТ.

"Постбиотики — это полезные соединения, которые уменьшают воспаление, поддерживают барьерную функцию кишечника и улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ", — объясняет Раутенстайн.

Вы получите естественный иммунный бустер без БАДов

Вы, возможно, не ассоциируете квашеную капусту с иммунитетом так же, как цитрусовые. Однако диетологи и данные исследований показывают, что она может усиливать защиту организма.

"Здоровый кишечник — это отличный фундамент для сильного иммунитета", — говорит доктор Морх.

Речь не о том, что вы никогда больше не заболеете, но исследования показывают: ферментированные продукты могут снизить риск простуды и помочь быстрее восстановиться.

Кроме того, квашеная капуста содержит витамин C, который помогает организму бороться с инфекциями.

Вы восполните дефицит клетчатки

Большинство людей потребляет мало клетчатки, но регулярное добавление квашеной капусты может приблизить вас к норме.

"Благодаря содержанию клетчатки, квашеная капуста помогает поддерживать регулярный стул, баланс уровня сахара и чувство сытости", — говорит диетолог-нутрициолог Кэтлин Бенсон.

Квашеная капуста содержит нерастворимую клетчатку, которая не растворяется в воде, но помогает улучшать перистальтику кишечника.

Вы будете чувствовать большую сытость

Еда — это не только "топливо", но и удовольствие. Сытость — это важный фактор, который поддерживает здоровое питание.

"Сильный кисло-острый вкус добавляет сенсорное разнообразие и делает сбалансированную еду более приятной, улучшая насыщение и удержание здоровых привычек", — объясняет Бенсон.

Может улучшиться водно-солевой баланс

Неожиданно, но факт. "Квашеная капуста содержит натрий. И хотя его часто считают минусом, умеренное количество натрия может быть полезно для спортсменов и людей, сильно потеющих, чтобы поддержать электролитный баланс", — говорит Бенсон.

Есть исследования, в которых говорится, что квашеная капуста может уменьшать задержку жидкости, но наиболее выраженный эффект наблюдался в клинических условиях. Важно консультироваться со специалистом, если у вас есть ограничения по соли.

Укрепятся сердце и кости

Доктор Морх отмечает, что ферментированные продукты могут снижать давление и уровень холестерина в составе общего здорового рациона. Раутенстайн добавляет, что ежедневное употребление капусты поддерживает и здоровье костей:

"Квашеная капуста богата витамином K2, который помогает направлять кальций в кости, а не допускать его накопления в артериях".

Вы можете ощущать меньше стресса и быть более сосредоточенными

Исследования показывают, что ферментированные продукты могут поддерживать ментальное и когнитивное здоровье.

"Продукты, полезные для ЖКТ, такие как квашеная капуста, поддерживают баланс микробиома, который влияет на ось "кишечник–мозг", улучшая настроение и снижая стресс", — сообщает Раутенстайн.

Однако есть и негативные стороны поедания квашеной капусты.

Можно переборщить с солью

Натрий нужен организму, но его избыток опасен.

"Частое или чрезмерное употребление квашеной капусты может привести к избытку натрия, что увеличивает давление или способствует задержке воды у некоторых людей", — предупреждает Бенсон.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить соль до 2300 мг в сутки, а идеальная норма — 1500 мг.

Может болеть живот

Если вы едите капусту ради пользы для кишечника, будьте готовы: у некоторых людей она вызывает дискомфорт.

"У новичков в ферментированных продуктах или у людей с чувствительным ЖКТ избыток квашеной капусты может вызвать газообразование, вздутие и спазмы", — отмечает доктор Морх.

