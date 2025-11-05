Осень и зима — время, когда банки с соленьями и квашениями занимают почетное место в кладовках миллионов украинцев. И среди всех домашних заготовок особая любовь достается квашеной капусте.
Но этот привычный продукт — не просто вкусная добавка к картошке или тушенке. Эксперты уверены: регулярное употребление квашеной капусты может приносить организму как пользу, так и вред, пишет Parade. Поэтому стоит разобрать, что же происходит с телом, если есть ее каждый день.
Что означает квашеная капуста
Квашеная капуста — это ферментированный продукт, при приготовлении которого нужны только соль, капуста и время. Процесс ферментации придает ей острый, слегка кислый вкус, который многие обожают. Диетолог Крис Морх заявляет, что она может быть здоровой добавкой к сбалансированному рациону. В частности, процесс ферментации делает ее хорошим источником пробиотиков.
Почему ежедневно нужно есть квашеную капусту
Диетологи отмечают, что люди, которые едят квашеную капусту ежедневно, могут получить улучшение работы кишечника и сердца. Однако важно помнить о высоком содержании натрия. В целом, врачи рекомендуют изучать потенциальную пользу и риски любого продукта, который вы едите регулярно — в том числе квашеной капусты.
"Как кардиодиетолог, я считаю, что объяснение причин пользы тех или иных продуктов помогает людям делать более осознанный выбор для здоровья кишечника, сердца, костей, иммунитета и организма в целом, а также уменьшает дезинформацию", — говорит диетолог по профилактической кардиологии из EntirelyNourished.com Мишель Раутенстайн.
Эксперты поделились плюсами и минусами употребления квашеной капусты.
Улучшится здоровье кишечника
Так как квашеная капуста — это ферментированная капуста с солью, начнем именно с этого. "Квашеная капуста — это мелко шинкованная капуста, которую обычно ферментируют благодаря естественным молочнокислым бактериям", — говорит Раутенстайн.
Этот продукт содержит пребиотики и живые пробиотики — они питают и пополняют полезную микрофлору кишечника, поддерживают здоровый микробиом, а также вырабатывают постбиотики — недооцененный инструмент для здоровья ЖКТ.
"Постбиотики — это полезные соединения, которые уменьшают воспаление, поддерживают барьерную функцию кишечника и улучшают пищеварение и усвоение питательных веществ", — объясняет Раутенстайн.
Вы получите естественный иммунный бустер без БАДов
Вы, возможно, не ассоциируете квашеную капусту с иммунитетом так же, как цитрусовые. Однако диетологи и данные исследований показывают, что она может усиливать защиту организма.
"Здоровый кишечник — это отличный фундамент для сильного иммунитета", — говорит доктор Морх.
Речь не о том, что вы никогда больше не заболеете, но исследования показывают: ферментированные продукты могут снизить риск простуды и помочь быстрее восстановиться.
Кроме того, квашеная капуста содержит витамин C, который помогает организму бороться с инфекциями.
Вы восполните дефицит клетчатки
Большинство людей потребляет мало клетчатки, но регулярное добавление квашеной капусты может приблизить вас к норме.
"Благодаря содержанию клетчатки, квашеная капуста помогает поддерживать регулярный стул, баланс уровня сахара и чувство сытости", — говорит диетолог-нутрициолог Кэтлин Бенсон.
Квашеная капуста содержит нерастворимую клетчатку, которая не растворяется в воде, но помогает улучшать перистальтику кишечника.
Вы будете чувствовать большую сытость
Еда — это не только "топливо", но и удовольствие. Сытость — это важный фактор, который поддерживает здоровое питание.
"Сильный кисло-острый вкус добавляет сенсорное разнообразие и делает сбалансированную еду более приятной, улучшая насыщение и удержание здоровых привычек", — объясняет Бенсон.
Может улучшиться водно-солевой баланс
Неожиданно, но факт. "Квашеная капуста содержит натрий. И хотя его часто считают минусом, умеренное количество натрия может быть полезно для спортсменов и людей, сильно потеющих, чтобы поддержать электролитный баланс", — говорит Бенсон.
Есть исследования, в которых говорится, что квашеная капуста может уменьшать задержку жидкости, но наиболее выраженный эффект наблюдался в клинических условиях. Важно консультироваться со специалистом, если у вас есть ограничения по соли.
Укрепятся сердце и кости
Доктор Морх отмечает, что ферментированные продукты могут снижать давление и уровень холестерина в составе общего здорового рациона. Раутенстайн добавляет, что ежедневное употребление капусты поддерживает и здоровье костей:
"Квашеная капуста богата витамином K2, который помогает направлять кальций в кости, а не допускать его накопления в артериях".
Вы можете ощущать меньше стресса и быть более сосредоточенными
Исследования показывают, что ферментированные продукты могут поддерживать ментальное и когнитивное здоровье.
"Продукты, полезные для ЖКТ, такие как квашеная капуста, поддерживают баланс микробиома, который влияет на ось "кишечник–мозг", улучшая настроение и снижая стресс", — сообщает Раутенстайн.
Однако есть и негативные стороны поедания квашеной капусты.
Можно переборщить с солью
Натрий нужен организму, но его избыток опасен.
"Частое или чрезмерное употребление квашеной капусты может привести к избытку натрия, что увеличивает давление или способствует задержке воды у некоторых людей", — предупреждает Бенсон.
Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить соль до 2300 мг в сутки, а идеальная норма — 1500 мг.
Может болеть живот
Если вы едите капусту ради пользы для кишечника, будьте готовы: у некоторых людей она вызывает дискомфорт.
"У новичков в ферментированных продуктах или у людей с чувствительным ЖКТ избыток квашеной капусты может вызвать газообразование, вздутие и спазмы", — отмечает доктор Морх.
