По словам Рэя Далио, каждый из нас должен решить, что мы ценим больше всего, и выбрать пути, которыми мы будем этого достигать.

Для того, чтобы стать успешным человеком, необходимо сделать три вещи. Своим рецептом в соцсети поделился 75-летний основатель и бывший генеральный директор гиганта хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио, чье состояние, по данным Forbes, составляет 14 миллиардов долларов.

По его словам, люди, которые достигают успеха и движутся вперед, глубоко понимают причинно-следственные связи, которые управляют реальностью, и имеют принципы их использования, чтобы получить то, что они хотят.

"Справедливо и обратное: идеалисты, которые не имеют достаточного понимания реальности, создают проблемы, а не прогрессируют", - говорит бизнесмен.

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Он советует сначала определить, что вы хотите, во-вторых, выяснить, как реально можно достичь этого, и, в-третьих, идти по этому пути "с железной решимостью".

"Мне все равно, хочешь ли ты быть повелителем Вселенной, диванным овощем или кем-то другим - мне это действительно безразлично. Некоторые люди хотят изменить мир, а другие хотят действовать в простой гармонии с ним и наслаждаться жизнью. Ни то, ни другое не лучше. Каждый из нас должен решить, что мы ценим больше всего, и выбрать пути, которыми мы будем этого достигать", - написал Далио.

Другие секреты успеха

Как сообщал УНИАН, ученые раскрыли простую "формулу успеха". Специалисты из Университета Ватерлоо уверены, что предпочтение простоте имеет решающее значение для достижения целей.

Также мы писали, в каком возрасте больше всего шансов стать успешным в бизнесе. Возраст не является конкурентным недостатком, доказали исследователи.

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