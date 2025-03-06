Всегда полезно иметь четкое представление о том, чего вы надеетесь достичь даже за несколько лет, отметил предприниматель.

Предприниматель-миллиардер Рон Шайх назвал свой один простой навык, который помогает ему добиваться успеха "почти во всем" - в бизнесе, отношениях или чем-либо еще, пишет CNBC Make It.

По его словам, необходимо уметь сочетать долгосрочное видение с краткосрочным исполнением.

"Вы должны быть и стратегическими, и подробными, - отметил 71-летний Шайх, бывший соучредитель Panera Bread. - Настоящий ключ к управлению и построению бизнеса - способность работать в нескольких плоскостях одновременно, думать и на пять лет вперед, и о следующих пяти неделях".

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Как объяснил предприниматель, если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице или обогатить личную жизнь, вам будет полезно иметь четкое представление о том, чего вы надеетесь достичь, возможно, даже за несколько лет.

В то же время, по его словам, успешные люди достаточно проактивны, чтобы распознавать и предпринимать первые шаги, которые им нужно предпринять, и достаточно внимательны к деталям, чтобы знать, к каким шагам они еще не готовы.

Отмечается, что каждый год Шайх тратит день или два на то, чтобы записывать цели, которых он хочет достичь в ближайшие несколько лет. Они охватывают все: от физического здоровья до улучшения своего духовного состояния.

После этого он составляет план, какие именно постепенные шаги ему нужно предпринять в первую очередь и когда. Он проверяет список каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, что он на верном пути, или вносит коррективы, если считает, что отстает.

"Нужно нести ответственность. Недостаточно просто записать это. Нужно сесть и четко сказать: "Вот как я добираюсь туда", - заявил бизнесмен.

Напомним, ранее Уоррен Баффет подсказал, как приумножить богатство в 2025 году.

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