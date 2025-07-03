Люди продолжают менять природу, и значительно повлияли на образ жизни многих видов.

Урбанизация и война продолжают влиять на птиц. Но есть виды, которые за последние 70-90 лет хорошо приспособились к жизни вместе с людьми. Один из них - серые вороны. Теперь многие из них живут рядом с нами в больших городах, хотя раньше эти птицы избегали скопления людей. Об этом в комментарии Тelegraf рассказал орнитолог, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины Василий Костюшин.

По его словам, этот вид ворон в дикой природе живет в поймах рек, но сейчас все чаще выбирает селиться рядом с людьми. Они поселяются, строят гнезда и выводят птенцов даже в центре городов.

"Вороны поняли, что в городе много чего есть привлекательного. Идешь, она на гнезде сидит на дереве, но спиной повернута к дороге, а смотрит на тротуар. Потому что она понимает, что машины на дороге это не страшно, а люди более страшные. Поэтому она контролирует ситуацию на тротуаре", - рассказал специалист.

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Он добавил, что жизнь в городе меняет поведение и образ жизни ворон. Серая ворона - это территориальная птица, которая охраняет свою территорию. Количество гнезд на определенную территорию у ворон относительно небольшое, ведь им нужно выкормить птенцов. А в городе еды больше, ведь вороны кормятся остатками пищи, которые находят на свалках, поэтому плотность проживания ворон больше.

Вороны в городах перестают бояться людей. Она может подпускать к себе человека на 3-5 метров. Даже продолжать есть в присутствии человека.

Еще одно отличие ворон, поселившихся в городах - большее количество молодых птиц. В природе на второй год жизни птицы уже начинают гнездование. Однако в городе не так много мест для гнездования и молодые птицы формируют группы, которые несколько лет не размножаются, но продолжают искать место для гнезда.

Также изменились сезонные миграции. У ворон, поселившихся в городах, в холодное время года достаточная кормовая база и потребность в перелетах отпадает. Именно это является дополнительным фактором увеличения популяции - ведь не тратя время на миграцию, ворона может раньше начать гнездование весной.

Птицы в городах

Напомним, что одна из ворон в Киеве даже стала местной легендой. На большом рынке Троещина поселилась птица, которая не боится людей. Продавцы кормят и развлекают ее.

В то же время, орнитологи объяснили, почему в крупных городах исчезли воробьи. По словам специалистов есть несколько причин того, почему обычные домашние воробьи перестали быть фоновым видом для городов и их уже не увидишь всюду. Первая из них - отсутствие в городах лошадей, ведь есть теория, что воробьи начали жить рядом с людьми одновременно с одомашниванием лошадей. Также в городах становится все меньше пригодных для гнездования мест.

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