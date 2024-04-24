Украинцам зеленый чай давно знакомый, а вот загадочная матча только набирает популярности.

Когда дело доходит до того, что мы пьем весь день, мы знаем, что лучше не запивать калории и что вода — наш друг. Однако иногда нам хочется чего-то большего, чем просто H2O.

К счастью, существует множество ароматных напитков, которые также приносят пользу для здоровья, например, зеленый чай и латте матча.

Издание First for women выяснило, что лучше матча или зеленый чай.

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"На первый взгляд они могут показаться идентичными близнецами, оба происходят от растений Camellia sinensis", — отмечает Нахид Али, доктор медицинских наук. "Но как только вы заглянете под капот, вы обнаружите некоторые ключевые различия, которые могут повлиять на все: от вкусового профиля до конкретных преимуществ для здоровья."

Матча против зеленого чая

Хотя и матча, и зеленый чай производятся из одного и того же растения, их приготовление и способ их употребления различны.

"Листья зеленого чая собирают, а затем ферментируют, в ходе чего листья меняют цвет и становятся темнее", — объясняет Лена Бакович, RDN, CNSC, зарегистрированный диетолог Top Nutrition Coaching.

Как и в случае с черным чаем или травяным чаем, листья замачивают, а затем выбрасывают перед употреблением чая.

"Вкус зеленого чая довольно мягкий, однако он может стать горьким, если его заваривать слишком долго", — говорит Бакович.

По ее словам, зеленый чай обычно дешевле матча.

"Матча, с другой стороны, представляет собой мелко измельченный порошок зеленого чая, который проходит довольно увлекательный производственный процесс", – делится доктор Али. "За несколько недель до сбора урожая растения фактически затенены от солнечного света, что увеличивает содержание в них хлорофилла и аминокислот. После сбора богатые питательными веществами листья быстро измельчаются в яркий изумрудный порошок, который мы все знаем и любим, вспенивая его в латте".

Есть ли кофеин в зеленом чае

Да, в зеленом чае есть кофеин. Но содержание кофеина — еще один фактор, который отличает матча и зеленый чай.

"Одним из ключевых различий между матча и зеленым чаем является соответствующее содержание кофеина в этих двух напитках", — подтверждает Бакович.

В зависимости от качества порошка матча и количества, которое вы добавляете в латте (обычно это 1–2 чайные ложки), он может содержать от 40 до 180 мг кофеина на чашку. Зеленый чай, как правило, содержит меньше кофеина. Он будет содержать около 30 мг кофеина на 8 унций.

Из-за антиоксидантов и аминокислот, содержащихся в матче, особенно успокаивающего L-теанина, прилив энергии, который дает матча, обычно более продолжительный и устойчивый, чем заряд, который вы получаете от кофе.

Польза матча против зеленого чая для здоровья

Матча и зеленый чай содержат одни и те же полезные питательные вещества, хотя и в разных концентрациях.

антиоксиданты предотвращают окислительный стресс;

EGCG или Галлат эпигаллокатехина защищает сердце;

L-теанин улучшает концентрацию внимания.

Ранее УНИАН писал, что можно ли пить зеленый чай после ужина.

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