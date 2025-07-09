Этот участок свидетельствует о том, что автомобиль, вероятно, попадал в ДТП.

Звезда телешоу "Wheeler Dealers" Майк Брюэр рассказал, что одну часть всех подержанных автомобилей "невозможно" отремонтировать, независимо от того, насколько сильно водители будут стараться. По его словам, речь идет о повреждении "ниши запасного колеса", передает Express.

Брюер подчеркнул, что "выравнивание панелей" этого участка до правильной формы будет бесполезным, если владельцы авто заметят повреждения. Также это является серьезной проблемой для участников дорожного движения, которые получили повреждения от столкновения.

Майк подчеркнул, что этот участок является одним из первых мест, на которые он обращает внимание при заключении сделки, ведь он, скорее всего, является показателем того, что автомобиль попал в какую-то аварию.

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"Невозможно отремонтировать автомобиль. Позвольте мне рассказать вам об одной невозможности ремонта. Вы видите нишу для запасного колеса под автомобилем. Если вы откроете багажник и посмотрите внутрь ниши для запасного колеса, то увидите, что она была изготовлена на заводе и имеет круглую форму", - подчеркнул он.

По словам эксперта, если задняя часть автомобиля была разбита, то "вы не сможете, каким бы хорошим вы ни были, не имеет значения, лучший ли вы кузовщик в мире, вы не сможете сделать так, как было на заводе. Поэтому я всегда смотрю внутрь ниши для запасного колеса".

В Express отметили, несмотря на то, что кузов может никогда не вернуться к своему прежнему состоянию, во время ремонта специалисты будут пытаться привести панели в порядок, чтобы машина имела как можно лучший вид.

"Есть много юридических фирм, специализирующихся на снижении стоимости, которые оценивают среднюю потерю стоимости автомобиля, поврежденного в результате ДТП, примерно в 33%", - добавили в WeBuyAnyCar.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее эксперты определили производителя самых надежных автомобилей. В частности, многие исследования подтверждают, что некоторые японские модели действительно способны прослужить долгие годы без серьезных поломок.

Отмечается, что по 100-балльной шкале бренд Subaru набрал 68 баллов за надежность своих автомобилей. Эта компания возглавила рейтинг, опередив Lexus и Toyota.

Также было названо 5 электромобилей для начинающих водителей. В этот перечень вошли Nissan Leaf, Kia EV6, Hyundai Ioniq 6, Tesla Model 3 и BMW i4.

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