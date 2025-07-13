К тому же, живет оно не меньше ста лет.

В мире есть дерево, 50 граммов листвы которого достаточно, чтобы убить человека за несколько часов — оно является одним из самых ядовитых в мире. И название ему — тис (Taxus baccata).

При этом, эти деревья — "привычные" в ландшафте Северной Европы из-за частой ассоциации с церковными дворами, пишет Discover Wildlife.

Тис — одно из трёх коренных хвойных растений Великобритании (два других — это сосна обыкновенная и можжевельник). Этот вид знаменит своей невероятной долговечностью, ядовитостью — и тем, что из его древесины делали луки для стрельбы. В 2022 году тис из Уэйверли-Эбби был признан "Деревом года" по версии Woodland Trust.

Можно ли трогать тис - все ли части этого дерева ядовиты

Тис, который часто можно встретить на кладбищах и в старинных садах Великобритании, одно из самых ядовитых древесных растений в мире.

Почти все части дерева содержат токсичный алкалоид под названием таксин. Малые дозы — менее 50 граммов — могут вызвать сильное расстройство желудка. Однако доза более 50 граммов способна убить взрослого человека.

Ядовитость дерева, возможно, была одной из причин, по которой его высаживали в церковных дворах: местные жители опасались пасти скот в таких местах, чтобы не отравить животных.

Семена дерева тоже крайне токсичны, но мякоть, окружающая семя, съедобна и сладкая на вкус — хотя перед проглатыванием семя необходимо обязательно выплюнуть или удалить. Издание вообще не рекомендует их есть.

Как долго живут тисы

Тисы могут быть очень древними и, вероятно, являются самым старым местным видом деревьев в Северной Европе. Дерево считается "древним", если его возраст превышает 900 лет. В Великобритании известно о 10 таких деревьях, которые, предположительно, растут со времён до X века.

Тис в Фортингалле (Шотландия) считается одним из старейших деревьев на планете — по разным оценкам, его возраст варьируется от 2000 до 9000 лет (в районе 2000 года специалисты пришли к общему мнению, что ему примерно 5000 лет).

Как распознать тис

Листья тиса зелёные, узкие, с заострённым концом.

Цветение приходится на март–апрель и отличается у деревьев разного пола — тисы двудомны. Мужские цветки очень маленькие, бело-жёлтые, а женские — сначала зелёные, затем становятся коричневыми.

Семена окружены красной ягодообразной структурой — арилом, в отличие от других хвойных, у которых есть шишки.

Плодами питаются разные млекопитающие — белки, мыши, а также птицы, особенно дрозды: черные, рябинники и певчие.

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