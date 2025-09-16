Некоторым животным полезнее есть мягкую пищу, отметили эксперты.

Одни люди интересуются, какой корм лучше для кошек – сухой или влажный, а другие пытаются выяснить, каким же из этих продуктов стоит кормить собак.

У разных видов еды для любимцев есть свои преимущества. Британский ветеринар Алекс Кроу в видео в TikTok рассказал, каковы особенности различных видов кормов и поделился советом.

Какой корм для собак лучше – сухой или влажный

По словам эксперта, у твердой еды есть целый ряд преимуществ. Кроу назвал такие ее плюсы:

Длительный срок годности.

Благодаря хрустящей текстуре гранул сухого корма в полости рта животных образуется меньше зубного налета и камня.

Не нужно хранить в холодильнике.

Обычно твердый корм дешевле, чем влажный.

Ветеринар подчеркнул, что сухую пищу можно насыпать в миску, оставить на весь день, и она не испортится.

Минусы твердого корма заключаются в том, что он содержит значительно меньше влаги, чем мокрый, а еще его могут не есть привередливые животные или те, у которых проблема с зубами.

Продолжаем разбираться, какой корм полезнее - сухой или влажный. Эксперт назвал такие плюсы нетвердой готовой пищи для собак:

Ее легче жевать любимцам, у которых есть проблемы с зубами.

Благодаря мясистой текстуре она кажется вкусной даже привередливым едокам.

В компании Waggel Pet Insurance указали на то, что влажный корм, как правило, легче переваривается, и поэтому он полезен собакам, которые имеют проблемы с пищеварением.

Но у этого продукта есть и ряд минусов, предупреждает Express:

Стоит дороже, чем сухой.

Если вы открыли упаковку и высыпали животному не всю еду, то оставшуюся часть продукта нужно хранить в холодильнике.

Насыпанный корм животное должно съесть на протяжении нескольких часов (чем выше температура, тем быстрее он испортится).

Не способствует меньшему образованию зубного камня во рту собак, поэтому важно следить за состоянием зубов любимцев и периодически их чистить.

Кроу не может однозначно сказать, что вам покупать: влажный или сухой корм для собак – лучше все-таки ориентироваться на потребности конкретного животного. Ветеринар утверждает, что иногда не стоит выбирать между этими продуктами, а лучше обеспечить любимцу комбинированное питание. Таким образом животное может получить плюсы обоих кормов.

