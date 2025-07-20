Хотя это научно не подтверждено, но биолог перечислил несколько причин.

Владельцы котов, наверное, замечали за своими домашними любимцами странные привычки. Например, некоторые коты имеют необъяснимую одержимость бетонными плитами. Поэтому, некоторые хозяева пушистиков даже приносят домой для своих любимцев прямоугольные бетонные брусчатки из строительного магазина, пишет LiveScience.

Пока не существует ни одного прямого научного исследования на эту тему. Но один биолог выдвинул несколько предположений, почему кошки довольно часто лежат или катаются на бетонных плитах, а также любят их царапать.

Профессор биологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе и автор книги "Кошачье мяуканье: Как коты эволюционировали от саванны до вашего дивана" (Viking, 2023) Джонатан Лосос считает, что от природы коты очень любознательны. Поэтому, скорее всего, их привлекает текстура бетона и, вероятно, его форма.

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"Котам, вероятно, нравится ощущение жесткой поверхности", - рассказал Лосос.

За счет того, что бетон имеет грубую текстуру, коты могут добраться до тех частей тела во время почесывания, к которым иначе у них не получается. Также бетон является идеальным местом, чтобы коты могли пометить свою территорию.

Дело в том, что у кошек по всему телу и на морде есть пахучие железы, которые выделяют феромоны. Их коты используют, чтобы обозначать свою территорию и посылать социальные сигналы другим котам, находящимся поблизости. Когда кот трется о бетонные предметы, эти феромоны высвобождаются через железы.

Также, как указывает издание, Лосос считает, что существует связь между любовью котов к сидению в коробках и к бетонным плитам. Возможно, поскольку бетонные плитки также имеют прямоугольную форму, коты их и выбирают.

Однако, чтобы точно узнать причину, почему внимание пушистиков привлекают бетонные плиты, Лосос считает необходимым провести эксперимент. Следует разложить бетонные объекты разной формы и посмотреть, с какими из них коты взаимодействуют больше всего.

Биолог считает, что наблюдать за реакцией котов будет не только увлекательно, но и из этого может получиться хорошее научное исследование.

Интересные факты о котах

Ранее УНИАН сообщал, эксперты рассказали, что в 2025 году наибольшей популярностью пользуются коты этих 8 пород. Эти коты отличаются своей внешностью и характером. Поэтому, будущим владельцам будет интересно узнать, что их ждет.

Также мы писали, что биолог рассказал, что многие владельцы котов любят слушать их мурлыканье. Хотя не только коты умеют мурлыкать, но генета является единственным животным, которое тоже мурлычет во время вдоха и выдоха, как наши домашние любимцы.

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