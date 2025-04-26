В каждой стране Европейского Союза работникам платят по-разному.

Люди, которые часто путешествуют, или сейчас из-за войны в Украине пытаются выбрать другое место для жительства, часто не знают, какие самые дорогие города в мире, и по приезду разочаровываются. Далеко не всегда стоимость аренды, а также товаров и услуг соизмерима с денежным вознаграждением, поэтому важно выяснить, где можно больше заработать в Европе, чтобы правильно выбрать локацию для жизни.

В каком городе Европы самые высокие зарплаты

По данным сайта Euronews, в январе 2025 года минимальная зарплата в Европе варьируется в пределах от 551 до 2 638 евро в зависимости от страны. Рассмотреть все 27 стран, входящих в Евросоюз, нельзя - Дания, Италия, Финляндия, Австрия и Швеция не имеют фиксированной "минималки", поэтому в рейтинг издания попали только 22 страны, в которых такие социальные гарантии есть.

Где платят больше в Европе, чем в Люксембурге? Нигде, именно эта страна заняла первое место в рейтинге самых высоких минимальных зарплат - там граждане получают 2 638 евро. За ней следует Ирландия с денежной выплатой в размере 2 282 евро, а закрывают тройку лидеров Нидерланды - там "минималку" выплачивают в размере 2 193 евро.

Видео дня

На четвертом месте могла бы быть Бельгия, но из-за отсутствия каких-либо подвижек по поднятию зарплат, бельгийцев обошли немцы. Минимальная зарплата в Германии составляет 2 161 евро. Сама же Бельгия оказалась на пятом месте с минимальной зарплатой, равной 2 070 евро, а закрывает рейтинг Франция, там платят 1 802 евро.

Где самая низкая минимальная зарплата в Европе

Кроме списка государств, которые смогли обеспечить своим гражданам высокие минимальные зарплаты, есть и те, где платят мало. К ним относится Чехия с выплатой в размере 826 евро, Словакия, где платят 816 евро и Румыния с "минималкой" в размере 814 евро. В тройку лидеров с самыми низкими зарплатами в Европе попали:

Латвия 740 евро

Венгрия - 707 евро

Болгария - 551 евро

Интересно, что минимальная зарплата в Польше не стала самой низкой - государство обеспечивает граждан выплатой в размере 1 091 евро, что, конечно, меньше, чем в Испании и Словении, но больше, чем в Литве, Португалии и на Кипре.

При ознакомлении с такой статистикой важно понимать не только то, где самая низкая зарплата в Европе или самая высокая, но и знать о показателе PPS (Purchasing Power Standard). Это единица измерения, которой часто пользуются экономисты, чтобы определить уровень покупательной способности, то есть, что можно купить в конкретной стране или регионе на имеющиеся деньги. К примеру, одни и те же 100 евро в Германии и Болгарии дадут вам разные блага, потому что в первой стране все дороже, чем во второй.

Компания Qery, которая специализируется на анализе и визуализации социальных и экономических тенденций, используя данные национальных и международных статистических агентств пишет, что если учитывать показатель паритет покупательной способности, то в Германии минимальная зарплата составляет 1 992 PPS, что все равно делает ее лидером среди европейских государств. А вот Эстония занимает последнее место - там размер выплат по стандартам покупательной способности оказался на уровне 878 PPS при минимальной зарплате в размере 886 евро.

Вас также могут заинтересовать новости: