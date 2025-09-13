Эти породы склонны к лишнему весу.

Если вы хотите завести собаку, то стоит учитывать, какая именно порода вам нужна. Некоторые собаки склонны к набору веса и проблемам со здоровьем. Кроме того, эти породы не знают, когда они сыты, поэтому тщательный контроль порций и регулярное взвешивание является залогом их долгой жизни. Поэтому в The Scotsman назвали 10 пород собак, которые всегда "голодные".

Такса

Эта порода была выведена для охоты на добычу. Кроме того, такса является профессионалом в прошении пищи, а также ей нужно больше физических нагрузок, чтобы оставаться стройной и здоровой.

Бульдог

Бульдоги неприхотливы в еде, однако их следует приучить к фиксированному режиму питания и стараться не давать им перекусы.

"Особенно важно не допустить ожирения бульдогов, поскольку они часто страдают от тяжелого дыхания, которое может значительно ухудшиться, если они имеют лишний вес", - предупредили в материале.

Бигль

Бигли были выведены с прекрасным обонянием, чтобы отслеживать животных для охотников. Сейчас такой навык используется биглем для поиска любых остатков пищи, которые можно доесть. Поэтому если у вас есть бигль, то убедитесь, что ваши мусорные баки хорошо закрыты.

Бассет-гаунд

Эта порода будет грустно смотреть на вас, пока вы не поделитесь своим обедом, однако важно не перекармливать их, ведь набор веса может вызвать серьезные проблемы с суставами и спиной. Специалисты советуют купить таким собакам игрушки для жевания, чтобы они были чем-то заняты и не думали о еде.

Золотистый ретривер

Их жадность может стать полезной во время дрессировки, однако в противном случае их потребление пищи нужно строго контролировать. Кроме того, они имеют привычку есть то, что не является едой, поэтому в таких случаях нужно за ними пристально наблюдать.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры-ретриверы могут есть до тех пор, пока им не станет плохо. Эти собаки имеют ген, который не дает мозгу почувствовать сытость, поэтому это не их вина, что через 30 секунд после ужина они снова чувствуют голод. Поэтому владельцы лабрадоров должны постоянно контролировать их потребление пищи, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Маленькие собаки не могут сжигать калории так быстро, как большие, поэтому эта порода требует значительных физических нагрузок, чтобы сжечь большое количество пищи. Обычно спаниели очень быстро едят, поэтому эксперты советуют купить миску-головоломку, чтобы заставить их есть медленнее и поддерживать их в отличной форме.

Мопс

Мопс является еще одной маленькой породой, которая может набирать вес с тревожной скоростью. Чтобы это предотвратить, необходимо обеспечить их достаточным количеством физических нагрузок.

Ротвейлер

Ротвейлер является еще одной породой собак, у которых нет гена, сообщающего мозгу о сытости.

"Добавьте к этому склонность к лени, и вы получите собаку, которая, кажется, создана для ожирения. Обязательно нужно несколько раз в день выгуливать эту собаку и тщательно контролировать ее питание", - посоветовали в материале.

Валлийский корги

Это замечательная собака для тех, кто имеет небольшое жилье, однако она ест все, что им попадется на пути.

"Из-за небольшого роста и строения тела даже несколько лишних килограммов могут вызвать проблемы, поэтому лучше не переборщить с лакомствами", - рекомендуют в издании.

