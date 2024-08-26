Известно, что в магазине персики могут быть не всегда спелыми.

Лето приносит не только длинные дни и тепло, но и свежие, спелые персики. Однако не каждый персик, который вы покупаете, сразу является спелым, ведь некоторые производители собирают их раньше, чтобы обеспечить свежесть во время транспортировки, пишет chowhound.

Если в магазине вы видите только твердые, недозрелые персики, не переживайте, ведь вы можете помочь этим фруктам созреть быстрее благодаря простому инструменту - скромный бумажный пакет.

"Просто положите персики плодоножкой вниз в пакет, а верхнюю часть сверните, чтобы слегка запечатать его. Через день-два проверьте их на спелость. Если они слегка мягкие и очень ароматные, они готовы к употреблению!", - советуют в материале. Видео дня

Кроме того, консервирование и замораживание являются одними из лучших способов длительного хранения персиков, ведь они сохраняют фрукты свежими.

"Персики - это климактерические фрукты, то есть они продолжают созревать после того, как их сорвали. Сливы, абрикосы и манго также относятся к этой категории, тогда как не климактерические фрукты, такие как яблоки, виноград и арбузы, прекращают созревать в момент сбора урожая. Это связано с тем, что климактерические фрукты производят газ этилен, а не климактерические - нет", - объясняют в издании.

Отмечается, что этиленовый газ - это гормон, который климактерические плоды выделяют под видом пара, когда они растут и созревают. Если оставить фрукт на дереве, этиленовый газ поможет ему превратить крахмал в сахар и стать тяжелее, пока он не упадет на землю. После чего плод начнет разлагаться, чтобы питать семена внутри него, которые помогут вырасти новому фруктовому дереву.

"Вот почему климактерические фрукты, предназначенные для транспортировки и продажи, часто собирают рано, чтобы помочь им оставаться свежими и лучше продаваться. Если у вас возникли проблемы с поиском спелых персиков в продуктовом магазине, причиной может быть ранний сбор урожая", - подчеркивают в материале.

Несмотря на то, что недозрелые персики со временем станут мягкими и сочными сами по себе, помещение их в бумажный пакет ускоряет этот процесс, задерживая газ этилен. Полиэтиленовые пакеты также помогают персикам созревать быстрее, однако они задерживают влагу, что может привести к появлению плесени. Благодаря бумажным пакетам влага испаряется, что делает их лучшим выбором.

Другие советы экспертов

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Также стало известно, как понять, что хлеб начинает портиться.

"Черствый хлеб, еще один признак порчи, - это когда он сухой и лишен влаги, потерял свою упругую, хрустящую консистенцию и начинает приобретать хрупкую, рассыпчатую текстуру. Не говоря уже о потере свежего вкуса. Это связано с совсем другим процессом, включающим химические изменения крахмала на молекулярном уровне", - отмечают эксперты.

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