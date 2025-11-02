Активная ходьба однозначно способствует лучшему здоровью, говорят врачи.

Многие из нас ставят себе цель находить ежедневно 10 000 шагов, но не все знают, как такая активная ходьба влияет на наше здоровье, в частности на кровяное давление. Кардиологи на страницах Eatingwell рассказали об этом подробно.

Отмечается, что существует несколько причин, почему ходьба может положительно влиять на показатели артериального давления.

1. Ходьба укрепляет сердце

"Ходьба - это аэробное упражнение, которое укрепляет сердце. Сильнее сердце может перекачивать больше крови с меньшими усилиями, что уменьшает нагрузку на артерии и снижает кровяное давление", - пояснил доктор медицинских наук, член Американской ассоциации кардиологов Райан Кепл.

Если сердце крепкое, кровь эффективнее циркулирует к мышцам и органам, поддерживается здоровое кровообращение и стабильный уровень артериального давления.

2. Ходьба поддерживает здоровье сосудов

"Постоянная физическая активность улучшает здоровье ваших кровеносных сосудов, стимулируя высвобождение оксида азота - молекулы, которая помогает расслабить и расширить сосуды, способствуя лучшему кровотоку и снижая давление", - говорит Кепл.

При постоянной активной ходьбе артерии становятся более гибкими, что является важным фактором для поддержания здорового кровотока и кровообращения.

"Больше ежедневных прогулок влияют на уменьшение жесткости артерий и улучшение податливости артериальной стенки, что приводит к снижению систолического давления и уменьшению нагрузки на сердце", - говорит доктор медицинских наук, член Американского колледжа сертифицированных кардиологов, кардиолог-электрофизиолог Хани Демо.

3. Ходьба помогает справиться со стрессом

Быстрая ходьба также может эффективно снять стресс.

"Быстрая ходьба - это мощный инструмент для уменьшения стресса, поскольку она снижает уровень такого гормона стресса, как кортизол, который со временем может способствовать повышению кровяного давления", - утверждает Кепл.

Исследование, опубликованное в American Heart Association, свидетельствует, что люди с нормальным артериальным давлением, но повышенным уровнем кортизола могут иметь более высокий риск развития гипертонии. Следовательно, управление стрессом может предотвратить появление повышенного давления.

4. Ходьба помогает контролировать вес

Ходьба может помочь поддерживать здоровый вес, который тесно связан с артериальным давлением.

"Регулярная ходьба способствует чувствительности к инсулину, незначительно уменьшает жировые отложения и системное воспаление - эти метаболические эффекты уменьшают сосудистую дисфункцию и долгосрочное повышение артериального давления", - пояснил доктор медицинских наук, интервенционный кардиолог Шрихари Найду.

Исследования показывают, что потеря веса снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление, и чем больше потеря веса, тем больше падение артериального давления, особенно у людей с более высоким индексом массы тела.

"Потеря даже небольшого количества лишнего веса - всего от 2 до 5 килограммов - может привести к значительному снижению показателей артериального давления", - добавил Кепл.

Исследование о 10 000 шагов и артериальном давлении

Хотя 10 000 шагов часто считаются золотым стандартом, наука показывает, что преимущества начинаются задолго до этого.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Oxford University Press, показало, что увеличение количества шагов и ходьба с высокой интенсивностью связаны с более низким риском сердечно-сосудистых событий, сердечной недостаточности и инсульта.

"Каждое увеличение количества шагов на тысячу снижало риск сердечных заболеваний и инсульта на 17% [в исследовании]", - пояснил Найду.

Но как только люди достигали примерно 10 000 шагов, эффект замедлялся, что свидетельствует о том, что более 10 000 шагов не обеспечивают дополнительной защиты.

Другое исследование, вышедшее на страницах The Lancet, показало, что не обязательно проходить 10 000 шагов, чтобы увидеть улучшение. Около 7000 шагов в день уже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 25%.

Темп вашей ходьбы также имеет значение. Если верить исследованию, то быстрая ходьба значительно снижает артериальное давление у людей как с гипертензией, так и с прегипертензией.

"Это показывает, что интенсивность (быстрый темп) имеет значение для величины, хотя общий объем также важен", - пояснил Демо.

Ранее УНИАН писал, что вызывает высокое кровяное давление. Кардиологи объяснили, что среди главных причин развития гипертонии - употребление слишком большого количества обработанных продуктов, недостаточная активность, стресс.

