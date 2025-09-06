Необходимо знать, как правильно поливать, подкармливать, обрезать растение, а также какие условия оно любит.

Орхидея-бабочка, или, другими словами, фаленопсис, может цвести каждые три-шесть месяцев, но для этого нужен правильный уход. В частности, речь идет о поливе, подкормке, условиях среды и обрезке, пище Express.

Садовник Гарри Ллойд, который имеет большой опыт в уходе за орхидеями, рекомендовал придерживаться нескольких простых советов, чтобы орхидея чаще цвела.

1. Полив

Орхидеи не любят, когда их корни переувлажнены.

"Секрет успеха заключается в том, что корни должны оставаться достаточно сухими, чтобы избежать гниения. Если они зеленые - просто оставьте их как есть. Когда они сереют - дайте им немного воды и обязательно слейте излишек", - отметил специалист.

2. Подкормка

Орхидеи нуждаются в подкормке в период активного роста. В то же время чрезмерная подкормка может привести к накоплению солей, что, в свою очередь, приведет к ожогам корней и желтому или коричневому цвету листьев. Растение также может приостановить рост и цветение.

В течение летнего вегетационного периода подойдет разведенное удобрение для орхидей. В осенние месяцы нужно перейти на фосфорную подкормку, чтобы стимулировать цветение.

3. Правильное расположение растения

По словам Ллойда, нельзя ставить орхидеи под прямой свет, особенно летом.

"Освещение должно быть ярким, но непрямым. Хорошо подойдет окно, выходящее на восток. Когда наступает ночь, не забывайте держать окна открытыми, поскольку небольшое снижение температуры способствует новому цветению", - подчеркнул эксперт.

4. Обрезка

После того, как растение отцветет, его нужно обрезать. Однако способ обрезки зависит от цвета стебля после цветения. Если стебель буреет - его следует обрезать у основания. Если он все еще зеленый - обрежьте его выше узла, чтобы стимулировать появление новых цветков.

После цветения лучше дать растению немного отдохнуть и не поливать его в течение шести-восьми недель. Это помогает орхидее начать следующий цикл цветения полностью обновленной, отметил садовод.

