В публицистическом и деловом стилях нужно употреблять слово, которое имеет прямое значение, поделился языковед.

"Пробка" на украинском языке можно говорить, но это слово в прямом значении совсем не имеет никакого отношения к скоплению транспорта или людей на дороге.

Также проблемную ситуацию на дороге иногда называют словом "корок", однако и этот вариант можно использовать не во всех сферах общения, а только в художественном стиле и в устной речи, рассказал Александр Авраменко - языковед-доцент, заслуженный работник образования Украины и автор учебников во время эфира программы "Сніданок з 1+1".

У эксперта спросили, можно ли описать затрудненное движение на дороге словами "пробка" или "корок" или же стоит употреблять слово "затор".

Видео дня

Согласно словарю, у слова "корок" есть такие значения:

кора пробкового дуба;

затычка для бутылки;

то же самое, что каблук/подбор.

Кроме того, затычки, которые имеют разное назначение, также называют "пробками".

"Скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению, называется "затор". Это основное значение слов. Итак, правильно сказать "затор на дорозі". А слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом значении, но оно тогда будет переносным...", - объяснил педагог.

В деловом стиле, то есть в документах, а также в публицистическом, - в новостях, желательно употреблять слово в прямом значении, то есть "затор".

Интересные новости Украины о языке - сегодня это стоит прочитать

Александр Авраменко объяснил, как фразеологизм "на воре шапка горит" на украинский перевести лучше всего. По словам педагога, правильный вариант такой - "хто порося вкрав, у того і у вухах пищить".

Вас также могут заинтересовать новости: