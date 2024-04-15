"Пробка" на украинском языке можно говорить, но это слово в прямом значении совсем не имеет никакого отношения к скоплению транспорта или людей на дороге.
Также проблемную ситуацию на дороге иногда называют словом "корок", однако и этот вариант можно использовать не во всех сферах общения, а только в художественном стиле и в устной речи, рассказал Александр Авраменко - языковед-доцент, заслуженный работник образования Украины и автор учебников во время эфира программы "Сніданок з 1+1".
У эксперта спросили, можно ли описать затрудненное движение на дороге словами "пробка" или "корок" или же стоит употреблять слово "затор".
Согласно словарю, у слова "корок" есть такие значения:
- кора пробкового дуба;
- затычка для бутылки;
- то же самое, что каблук/подбор.
Кроме того, затычки, которые имеют разное назначение, также называют "пробками".
"Скопление людей или транспорта, создающее препятствие движению, называется "затор". Это основное значение слов. Итак, правильно сказать "затор на дорозі". А слова "корок" или "пробка" можно употребить в этом значении, но оно тогда будет переносным...", - объяснил педагог.
В деловом стиле, то есть в документах, а также в публицистическом, - в новостях, желательно употреблять слово в прямом значении, то есть "затор".
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