При переводе на украинский язык российских фразеологизмов могут возникать трудности, поскольку устойчивые сочетания нельзя переводить буквально.
О том, как правильно на украинский перевести некоторые популярные российские фразы, рассказал заслуженный работник образования нашего государства, доцент-языковед и автор учебников Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Эксперт подчеркнул, что российский фразеологизм "рубаха-парень" нельзя перевести "сорочка-хлопець". Кроме того, крылатое выражение "на воре шапка горит" - это не "на злодієві шапка горить".
По словам Авраменко, "рубаха-парень" на украинский можно перевести так:
- "хлопець-друзяка";
- "щира душа".
Педагог также назвал колоритный перевод российского фразеологизма "на воре шапка горит" - "хто порося вкрав, у того і у вухах пищить".
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Александр Авраменко ранее объяснил, как правильно "мнительный" на украинском языке. Языковед сказал, что есть два правильных варианта перевода - "помисливий" человек или "самовразливий".