Начинать раннее утро с чашечкой кофе следует "филологически правильно" каждому украинцу.

Главный учитель Украины Александр Авраменко рассказал, как "филологически правильно" встречать раннее утро с чашечкой кофе.

Как правильно, "заварити" или "зварити" любимый напиток - языковед ответил во время экспресс-урока на "Сніданок з 1+1".

"Варить - это кипятить в воде или в какой-то другой жидкости. Варят - борщ, компот, суп. А заварить - это залить что-нибудь кипятком для образования настоя. Поэтому заваривают чай, липовый цвет, ромашку. А вот кофе можно и "зварити", и "заварити",- удивил филолог.

По его словам, выбор слова зависит от того, каким именно способом вы готовите этот душистый напиток.

"Если вы насыпали в турку или джезву кофе и залили кипятком, а потом поставили на плиту и ждете, когда поднимется пенка, то такой кофе вы "зварили". А если залили кипятком и немного дали настояться напитку, то вы его "заварили", - пояснил разницу Авраменко.

Как правильно назвать б/у товар - совет Авраменко

Напомним, ранее известный языковед ответил на актуальный запрос украинцев о том, как правильно называть "б/у" товары, то есть товары, которые уже были в использовании - "секонд хенд".

Языковед подчеркнул, что аббревиатуры "б/у" в украинском языке нет, но можно использовать несколько словосочетаний.

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