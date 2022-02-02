Как приготовить жареные куриные окорочка с хрустящей корочкой, чтобы семья осталась довольна - узнайте на УНИАН.

Курица - диетический продукт, который можно готовить как угодно: в мультиварке, на сковороде или в духовке. Естественно, жареное мясо или птицу сложно назвать идеальным блюдом для приверженцев правильного питания, но необычные блюда из окорочков стоят того, чтобы внести поправки в повседневный рацион.

Ранее мы делились секретом, почему курица в молоке - это невероятно вкусно.

Куриные окорочка в майонезно-чесночном соусе

Куриные окорочка - 1,5 кг (4 шт.)

Майонез - 120 г

Чеснок - 6 зубчиков

Соль - по вкусу

Перец молотый (смесь перцев) - 1/5 ч.л

Паприка молотая - 1 ч.л

Перец красный острый молотый - 1/3 ч.л

Окорочка промыть, высушить бумажными полотенцами. Разогреть духовку до 200°C. Чеснок очистить, измельчить, выложить в миску. Туда же добавить майонез, паприку и острый перец. Окорочка натереть солью и соусом, выложить в рукав, положить в форму для запекания или на противень.

Запекать 50-60 минут при 200°C (время и температуру можно регулировать в зависимости от особенностей вашей духовки). В конце проверить готовность - проколоть ножом или вилкой. Если выделяется прозрачный сок - курица готова.

Куриные окорочка с капустой в рукаве

Куриные окорочка - 700 г (2 шт.)

Капуста белокочанная - 800 г

Кетчуп - 2 ч.л

Масло растительное - 30 мл (2 ст.л)

Паприка молотая - 1/2 ч.л

Карри - 1/3 ч.л

Чеснок сушеный - 1/2 ч.л

Перец молотый (смесь перцев) - 1/5 ч.л

Соль - 3/4 ч.л (по вкусу)

Куриные части промыть, обсушить, разогреть духовку до 180°С. Кочаны капусты вымыть, разрезать пополам так, чтобы получилось 2 круга примерно по 3 см толщиной. Посолить их сверху и смазать кетчупом, полить растительным маслом.

Читайте такжеСытные закуски из лаваша: 3 невероятных блюда за 10 минутОкорочка посолить, посыпать перцем, паприкой, чесноком и карри, смазать маслом. Переложить куриные окорочка на капустные круги, поместить заготовки в рукав для запекания. Рукав завязать, проткнуть зубочисткой несколько раз, если отверстия для выхода пара отсутствуют. Запекать курицу 30-40 минут при 180°С. Затем раскрыть рукав сверху, увеличить температуру до 200°С и запекать еще 10 минут до образования корочки.

Куриные окорочка в грибном соусе

Куриные окорочка - 2 шт.

Вино белое - 100 мл

Шампиньоны - 100 г

Горчица - 1 ст.л.

Масло сливочное - 20 г

Тимьян свежий - 2 веточки

Бульон куриный - 150 мл

Сливки - 50 мл

Чеснок - 1 зубчик

Масло оливковое - 1 ст.л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Окорочка промыть, обсушить, разрезать на две части так, чтобы бедро и голень были отдельно. Шампиньоны вымыть, почистить, нарезать на 4 части. Чеснок нарезать пластинами. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить куриные части на сильном огне до образования корочки, затем переложить на тарелку.

Читайте такжеКак приготовить лазанью дома: 4 рецепта итальянского блюдаОбжарить грибы и чеснок 5 минут, добавить вино и дать ему выпариться. Затем влить бульон, тушить 5-7 минут. Добавить горчицу, через несколько минут влить сливки и перемешать. Выложить соус в форму для запекания, сверху - куриное мясо. Посолить, поперчить, посыпать тимьяном. Запекать в духовке 20-25 минут при 180°С.

Куриные окорочка в карамели

Куриные окорочка - 3 шт

Вода - 90 мл

Сахар - 2 ст.л

Соль - 0.5 ч.л

Окорочка вымыть, обсушить, проткнуть несколько раз шпажкой внутреннюю сторону куриных частей. В сотейник всыпать сахар и соль, растопить на сильном огне. Не помешивать, просто ждать, пока сахар карамелизируется. После этого сразу быстро его перемешать до растворения. Как только песок превратится в карамель, влить воду, перемешать, подержать на огне 2-3 минуты и снять сироп с плиты.

Курицу выложить в миску, сверху залить карамелью, перемешать и оставить на 15 минут. Выложить окорочка в форму для запекания или на противень, снова залить сиропом. Запекать 40-50 минут при 200°С.

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