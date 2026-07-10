Россияне активизировались на одном из направлений на юге, килл-зона расширяется, - Волошин

В целом на юге противник наносит ежесуточно 2200–2400 ударов с помощью различных дронов.

Российские оккупанты активизировались на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины, полковник ВСУ Владислав Волошин.

"Стоит обратить внимание на Ореховское направление, где за последние несколько дней противник возобновил активность. В частности, это в непосредственной близости от самого Орехова, где, по данным нашей разведки, враг получил задание, воспользовавшись ухудшением погодных условий, ввести диверсионно-инфильтрационные группы в направлении Орехова – ближе к городу", – рассказал военный.

Кроме того, оккупанты не прекращают авиационные удары – ежедневно на Орехов сбрасываются бомбы. Например, только в четверг по городу было запущено почти 10 КАБ. В целом по югу Украины наносится около трех десятков бомбовых ударов, добавил военный.

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Он подчеркнул: в целом на юге ежесуточно противник наносит 2200–2400 ударов различными дронами, каждый четвёртый удар – беспилотниками авиационного типа "Молния", "Ланцет", из-за чего увеличивается так называемая kill zone.

"Это попытки врага наносить удары по нашей логистике… Если сравнивать с маем, kill zone увеличилась на 3–5 километров. При этом противник пытается наносить удары на расстояние не менее 20–25 км. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на подразделения, противодействующие дронам", – подчеркнул пресс-секретарь.

Гуляйпольское направление

"На Гуляйпольском направлении противник ежедневно проводит довольно большое количество боевых столкновений… 25–30 боевых столкновений в сутки. Враг постоянно пытается атаковать и продвигаться вглубь нашей территории, однако ему это не удается", – сказал Волошин.

По его словам, на этом направлении особенно сложная ситуация на двух участках. В частности, возле Доброполья, где противник движется в направлении Воздвижевки. Кроме того, враг активен к югу от Гуляйполя, где расположен населенный пункт Чаривное. Там враг движется в направлении Верхней Терсы, Новоселки и стремится выйти к Омельнику.

Как пояснил Волошин, это направление важно для врага, который здесь пытается выйти в сторону Вольнянска, чтобы создать условия для продвижения на Павлоград и далее – к Днепру.

"То есть это – именно то направление, где враг стремится получить преимущество для того, чтобы рассечь Силы обороны Украины с юга, перерезать логистические пути… – создать предпосылки для успеха именно на юге", – пояснил военный.

Александровское направление

На Александровском направлении, добавил пресс-секретарь, разведка фиксирует переброску резервов противника, предназначение которых – не активные штурмовые действия, а оборона. Также там происходят стрелковые бои, туда враг перебрасывает артиллерию, которая обычно ведет огонь по определенным рубежам и т. п.

"По данным разведки, из-за неспособности активно противодействовать украинским подразделениям 90-я танковая дивизия, которая там находится, в частности командование 80-го танкового полка, подверглось строгим взысканиям за то, что они подают ложные сведения о событиях на передовой… То есть Силы обороны разрушили привычную для россиян конфигурацию линии боевого столкновения", – пояснил Волошин.

Другие заявления Волошина

Как писал УНИАН, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказал, что к ударам по украинским АЗС причастна 50-я бригада РФ – спецподразделение "Варяг", входящее в резерв Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Это подразделение действует на юге, в частности на Приднепровском и Запорожском направлениях.

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