В Украине появится банкнота в 2000 гривень: глава НБУ Пышный опроверг главный миф

Национальный банк Украины (НБУ) с 4 сентября 2026 года вводит в обращение новую банкноту номиналом 2000 гривень, что сделает наличные расчеты более удобными и сэкономит государству средства на логистику и изготовление денег. Об этом говорится в сообщении главы НБУ Андрея Пышного в Facebook.

Глава Нацбанка в своём посте объясняет целесообразность появления в обращении новой банкноты, а также подчёркивает её важность не только с точки зрения экономики, но и идентичности украинцев.

"Мы провели глубокую и очень ответственную работу, чтобы решение, имеющее четкую экономическую основу, обрело еще одно важное измерение – стало выражением нашей идентичности", – подчеркивает Пышный.

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Он также подчеркивает, что введение новой банкноты не повлияет на динамику инфляции, поскольку изменения в денежном обращении следуют за более широкими экономическими процессами, а не вызывают их. Они не приведут к росту инфляции, поскольку денег в обращении не станет больше. Новые банкноты будут поступать в обращение исключительно за счет обмена на безналичные средства или обмена на банкноты других номиналов.

Кроме того, введение новой банкноты не является эмиссией. В современном мире эмиссия не связана с работой печатного станка и происходит исключительно на безналичной основе. На практике "печатание денег" происходит, когда в финансовую систему поступают "новые" деньги, которых раньше там не было, увеличивая объем денег в экономике.

В то же время новые банкноты номиналом 2000 гривень будут поступать в обращение исключительно за счет обмена на безналичные средства или обмена на банкноты других номиналов. Таким образом, это не приведет к увеличению денежной массы в экономике и, соответственно, не повлияет на инфляцию и валютный рынок, подчеркивает Пышный.

Глава НБУ напоминает, что наличный оборот развивается в соответствии с потребностями экономики – с момента введения банкноты номиналом 1 000 гривень семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции – вдвое. Объем наличных в обращении вырос более чем вдвое. Учитывая совокупность этих факторов, в обращении появится новая банкнота номиналом 2000 гривень.

Пышный отмечает активное развитие безналичных расчетов в стране, однако подчеркивает, что наличные деньги также важны.

По словам главы НБУ, сегодня 96 из 100 операций с платежными картами являются безналичными, что свидетельствует о доверии к финансовой системе. В то же время наличные остаются важным платежным средством. Например, жители прифронтовых общин имеют возможность осуществлять расчеты даже там, где нет стабильной связи.

Для населения введение новой банкноты упростит наличные расчеты, а также обеспечит большее удобство при хранении средств. Для бизнеса – более простые и быстрые наличные расчеты с клиентами. Для торговли – меньшая нагрузка на кассиров.

Это также снизит операционную нагрузку на банки и ускорит процесс обеспечения касс и банкоматов наличными, а для государства будет означать сокращение расходов на логистику и обслуживание наличного оборота.

Пышный также подчеркивает, что защита гривни усиливается в соответствии с потребностями современности: новая банкнота номиналом 2000 гривень имеет более 20 защитных элементов – как защиту бумаги, так и инновационные полиграфические элементы защиты, которые надежно защищают ее от подделки.

Кроме того, на банкноте номиналом 2000 гривень для усиления защиты впервые в мире использована уникальная "оконная" защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и смена изображения – тризуб сменяется знаком гривны.

Андрей Пышный подчеркивает, что новую банкноту можно читать как книгу. Банкнота чтит не только жизненный путь Василия Стуса, изображенного на ее лицевой стороне, но и всех его единомышленников, а также дух той эпохи украинского морального сопротивления. В частности, банкнота отдает дань уважения работе Аллы Горской "Боривитер" и её последней совместной с мужем, Виктором Зарецким, мозаике "Супий".

Сам поэт является символом несокрушимости украинского духа, олицетворением личной ответственности перед народом, государством и будущими поколениями.

Особое значение имеет и изображение Донецкого национального университета.

"Здание филологического факультета, где учился Василий Стус, сегодня остается под оккупацией. Но сам университет жив. Работает в Виннице. Сохраняет академическую память и носит имя Стуса", – отмечает глава Нацбанка.

Дата введения банкноты в обращение также неслучайна – 4 сентября 2026 года.

"4 сентября 1965 года Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" принял участие в первом открытом публичном протесте против массовых политических репрессий украинской интеллигенции в СССР.

4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере особого режима "Пермь-36"", – отмечает Пышный.

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