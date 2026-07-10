На запуск производства ракет Patriot Украине может потребоваться как минимум год, – Reuters

Обещание Трампа, данное в среду во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, стало важным жестом поддержки.

Обещание президента США Дональда Трампа разрешить Киеву производить американские ракеты ПВО Patriot является победой для президента Украины Владимира Зеленского. Однако, как отмечают эксперты по вопросам обороны, на запуск производства может уйти не менее года, сообщает Reuters.

Издание сообщило, что, поскольку хронический дефицит ракет-перехватчиков, вероятно, продлится до тех пор, Киев стоит перед сложным выбором: какие цели следует защищать в первую очередь, поскольку Россия продолжает наносить удары по его городам и энергетической инфраструктуре.

Отмечается, что обещание Трампа, данное в среду во время встречи с Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, стало важным жестом поддержки, свидетельствующим о значительном улучшении их отношений после стычки, произошедшей между ними в Белом доме в феврале 2025 года.

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Ракеты Patriot имеют решающее значение для обороны Украины в то время, когда, по словам Зеленского, Россия, чье наступление на поле боя остановилось, пытается использовать свое преимущество в баллистических ракетах, нанося Украине мощные удары.

"Patriot – это единственное оружие в арсенале Киева, способное остановить российские баллистические ракеты", – отмечает издание.

Приводятся данные, что в этом месяце Украина сбила лишь четыре из 54 гораздо более быстрых баллистических ракет, запущенных Россией.

Издание отметило, что обещание Трампа было нечётким. Он признал, что предварительно не консультировался с компаниями-производителями перехватчиков Patriot – Lockheed Martin (LMT.N) и Raytheon.

Эксперты отмечают, что время, необходимое для строительства сборочного завода и привлечения подрядчиков, означает, что производство перехватчиков Patriot PAC-2 от Raytheon или более совершенных PAC-3 от Lockheed Martin не начнется достаточно быстро, чтобы облегчить ситуацию в Украине в ближайшем будущем.

Издание для сравнения приводит пример того, что компания Raytheon заключила соглашение с европейским производителем вооружений MBDA в 2024 году о производстве перехватчиков GEM-T для системы PAC-2 в Германии, и первые поставки ожидаются не раньше начала 2027 года. Переговоры о производстве PAC-3 в Германии пока не дали результатов.

В публикации отмечается, что Украине удалось ускорить развитие военной отрасли в условиях войны после российского вторжения в 2022 году. Однако эксперты по вопросам обороны отмечают, что создание системы для сбивания ракет, движущихся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, является самым сложным вызовом в ракетной технике.

Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, построившая собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

Два источника, осведомленные о ходе переговоров, отметили, что новые перехватчики, вероятно, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство можно будет перенести в Украину.

В четверг Зеленский заявил, что технические группы как можно скорее согласуют детали, но он хочет, чтобы производство началось "в Украине как можно скорее".

По словам президента Украины, поставку перехватчиков PAC-3 из США ожидают в "ближайшие дни".

Он также обратился к другим союзникам с просьбой предоставить ракеты из своих собственных запасов, а также в рамках финансового соглашения, координируемого НАТО, которое предусматривает перечисление средств европейскими союзниками и Канадой в США для закупки оружия американского производства для Украины.

По словам экспертов, ракеты Patriot не выпускаются в количествах, достаточных для противодействия баллистической угрозе со стороны России, поскольку Россия ежегодно производит не менее 700–800 наземных баллистических ракет "Искандер" и гиперзвуковых воздушно-запускаемых баллистических ракет "Кинжал".

Издание сообщило, что, исходя из того, что для перехвата одной баллистической ракеты требуется три ракеты Patriot, они подсчитали, что, если объемы производства России останутся стабильными, ежегодно потребуется около 2 400 перехватчиков.

В прошлом году компания Lockheed поставила чуть более 600 ракет PAC-3 и планирует увеличить объемы производства до примерно 2 000 единиц к 2030 году. По словам эксперта по ракетной технике из Норвежского института оборонных исследований в Осло Фабиана Гофмана, украинский завод мог бы выпускать от 200 до 300 перехватчиков в год.

Зеленский заявил, что Украине нужен "План Б".

"Единственный правильный вариант – это альтернатива PAC-3", – отметил он.

Поэтому он надеется, что европейские союзники, участвующие в новом проекте противоракетной обороны под названием "Фрейя", возглавляемом украинской компанией Fire Point, вскоре встретятся во Франции.

Производство ракет Patriot в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в заявлении американской компании-производителя Lockheed Martin говорится, что США и европейские союзники создают совместный центр по техническому обслуживанию ракет-перехватчиков PAC-3 в Европе. Комплекс усилит готовность противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, обеспечив возможности технического обслуживания и поддержки в европейском регионе. Поясняется, что это должно помочь поддерживать ракеты-перехватчики PAC-3 в состоянии готовности для быстрого развертывания в случае появления угроз.

Также мы писали, что эксперт из украинского "Центра оборонных стратегий" Александр Хара не исключает, что президент США может выдвинуть дополнительные политические требования. В частности, Трамп может потребовать от Украины пойти на компромисс с Россией перед выдачей лицензий. Добавляется, что отсутствие обсуждения в Анкаре вопроса о вступлении Украины в НАТО, вероятно, связано с позицией Трампа. Глава Белого дома ещё до вступления в эту должность во второй раз дал понять, что против этого решения. Хара отметил, что, несмотря на это, Украине не стоит отказываться от своей стратегии.

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