Антидроновые сетки над Харьковом: Терехов ответил, будут ли их устанавливать

Отмечает, что они не являются панацеей от всех бед.

Если военная администрация примет решение об установке в Харькове в определенных местах антидроновых сеток, то эта работа будет проведена. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр города Игорь Терехов.

"Как только военная администрация примет окончательное решение относительно мест, которые необходимо закрыть антидроновыми сетками, в частности, Кольцевая дорога, автомагистрали, ведущие в город Харьков, которые сегодня входят в перечень объектов, подлежащих закрытию сетками. Но сетки – не панацея от всех бед, ведь когда прилетает реактивный "Шахед", КАБ, ракета, то они не помогут. Но все же это нужно делать", – подчеркнул он.

Терехов рассказал, что дроны на оптоволокне имеют дальность до 40 км и уже долетают до города, то есть Харьков уже оказался в зоне поражения этими дронами. При этом он напомнил, что с начала полномасштабной войны город находится под постоянными обстрелами ракет С-300, С-400 и ударами КАБ, "Торнадо", "Шахедов", а теперь ещё и дронов на оптоволокне. По его словам, также существует угроза со стороны "Бандеролей", которые, по данным ГУР, могут преодолевать расстояние в 500 км, то есть не только Харьков, но и часть Украины может оказаться под их ударами.

Видео дня

Антидроновые сетки

Как сообщал УНИАН, офицер полка беспилотных систем Kraken, бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов отмечал, что коридоры из сеток, которые устанавливают в прифронтовых населенных пунктах и на автодорогах, на 100% не могут защитить от вражеских FPV-дронов.

По его мнению, сетки являются важным элементом защиты, однако заграждение не может быть эффективным на 100%.

По его словам, речь идет о защите в 20–30 % случаев, и это важно.

По словам Фирсова, туннели из сеток будут эффективны, если дополнять их РЭБ и другими мерами.

Вас также могут заинтересовать новости: