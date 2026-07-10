Антидроновые сетки над Харьковом: Терехов ответил, будут ли их устанавливать

Если военная администрация примет решение об установке в Харькове в определенных местах антидроновых сеток, то эта работа будет проведена. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр города Игорь Терехов.
"Как только военная администрация примет окончательное решение относительно мест, которые необходимо закрыть антидроновыми сетками, в частности, Кольцевая дорога, автомагистрали, ведущие в город Харьков, которые сегодня входят в перечень объектов, подлежащих закрытию сетками. Но сетки – не панацея от всех бед, ведь когда прилетает реактивный "Шахед", КАБ, ракета, то они не помогут. Но все же это нужно делать", – подчеркнул он.
Терехов рассказал, что дроны на оптоволокне имеют дальность до 40 км и уже долетают до города, то есть Харьков уже оказался в зоне поражения этими дронами. При этом он напомнил, что с начала полномасштабной войны город находится под постоянными обстрелами ракет С-300, С-400 и ударами КАБ, "Торнадо", "Шахедов", а теперь ещё и дронов на оптоволокне. По его словам, также существует угроза со стороны "Бандеролей", которые, по данным ГУР, могут преодолевать расстояние в 500 км, то есть не только Харьков, но и часть Украины может оказаться под их ударами.
Антидроновые сетки
Как сообщал УНИАН, офицер полка беспилотных систем Kraken, бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов отмечал, что коридоры из сеток, которые устанавливают в прифронтовых населенных пунктах и на автодорогах, на 100% не могут защитить от вражеских FPV-дронов.
По его мнению, сетки являются важным элементом защиты, однако заграждение не может быть эффективным на 100%.
По его словам, речь идет о защите в 20–30 % случаев, и это важно.
По словам Фирсова, туннели из сеток будут эффективны, если дополнять их РЭБ и другими мерами.