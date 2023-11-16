Местоимения "який" и "що" можно чередовать, отметил эксперт.

Местоимение "котрий" в украинском языке употребляют тогда, когда речь идет о времени, или в том случае, когда необходимо кого-то или что-то выделить.

В роли связующего слова оно употребляется значительно реже, чем "який" или "що", а именно тогда, когда говорим о времени, или выделяем кого-то или что-то, рассказал самый известный учитель Украины, языковед и автор учебников Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"...Не знаю, котра година... Я не знаю, котрий із цих учнів успішніший", - привел примеры эксперт. Лингвист добавил, что местоимения "який" и "що" можно использовать как к существам, так и к чему-то неживому, а также посоветовал их чередовать, чтобы избегать нежелательных повторов.

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Александр Авраменко объяснил, что значит колоритное украинское слово "нівроку", которым несправедливо редко пользуются.

Учитель отметил, что это слово можно использовать в значении "непогано, нічогенько, так, як треба". Кроме того, это наречие может быть междометием со значением, чтобы не сглазить, не принести горя.

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