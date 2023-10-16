Языковед объяснил, как не допускать ошибки в распространенной фразе.

Очень часто люди сомневаются, как же правильно на украинском языке сказать - "сміятися над чи з когось".

Самый известный учитель Украины - языковед и автор учебников Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1" все "разложил по полочкам". Эксперт объяснил значение предлога "над", и после этого не должны возникать вопросы насчет того, стоит ли его использовать в фразе вместе с глаголом смеяться.

"...слово "над" означает размещение вверху, вот, например, лампа над тобой или потолок надо мной, или над нами несколько этажей. А вот смеяться можно "з когось, а не над кимось", - подчеркнул лингвист.

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Очень интересная информация насчет украинского языка - что стоит знать сейчас

Александр Авраменко ранее поделился, как лучше на украинском называть популярный торт - "Монастырская изба".

Учитель отмечал, что иногда этот десерт называют "Дрова під снігом", но лучший украинский вариант этого названия - "Смерекова хата". Эксперт подчеркнул, что именно этот вариант названия торта стоит использовать вместо кальки.

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