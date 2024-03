Такой ужин содержит много белка и клетчатки.

Дипломированный диетолог с многолетним опытом работы Кристен Карли поделилась своим "секретным оружием". Она озвучила рецепт ужина, который призван не только утолить голод, но и способствовать снижению веса, пишет Eat This, Not That.

Ужин №1 для похудения - секретный рецепт

По словам специалиста, этот рецепт неизменно выделяется среди остальных.

"Это не жесткая диета или мимолетная тенденция; это полезная и сытная еда, приготовленная с учетом здорового питания и снижения веса", - отметила она.

Диетолог рекомендует готовить на ужин хумус с курицей и салатом из помидоров и огурцов. Такой ужин содержит много белка и клетчатки, что помогает пищеварению и контролировать голод.

Как приготовить:

Разрежьте две куриные грудки на четыре части, смажьте оливковым маслом, посыпьте приправами по вкусу и жарьте на среднем огне до готовности.

В небольшой миске приготовьте салат из огурцов и помидоров. Добавьте ¼ стакана нарезанных огурцов, ¼ стакана разрезанных пополам помидоров черри, 2 столовые ложки нарезанного красного лука, 1 столовую ложку оливкового масла, 1 чайную ложку красного винного уксуса, ¼ чайной ложки перца и ½ чайной ложки сушеного орегано.

Подавайте салат и курицу с ¼ стакана готового хумуса.

Отмечается, что курица - отличный способ получить нежирный белок, который важен для наращивания и укрепления мышц. Когда вы не ведете активный образ жизни, мышцы сжигают больше калорий, чем жир, поэтому наличие достаточного количества белка в еде может помочь поддерживать здоровый обмен веществ. Белок также заставляет вас чувствовать себя сытым и удовлетворенным, что может помочь предотвратить переедание.

Хумус богат клетчаткой и полезными жирами. Клетчатка помогает пищеварению и поддерживает стабильный уровень сахара в крови, поэтому вы дольше остаетесь сытыми и не испытываете такой сильной тяги к еде. Полезные жиры в хумусе, такие как оливковое масло и тахини, полезны для сердца и могут уменьшить воспаление в организме.

