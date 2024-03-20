Углеводы, которые есть в картофеле, нужны для работы мозга, отметила эксперт.

После того, как стало известно, какая картошка самая полезная, многих интересует с чем же этот продукт лучше всего сочетать.

Дипломированный диетолог Top Nutrition Coaching Кортни Пелитера порекомендовала есть пюре из этого овоща с хорошими источниками белка, пишет PBN. "…я бы порекомендовала сочетать картофельное пюре с чем-то вроде фасоли или тофу, чтобы обеспечить дополнительный белок и дольше сохранять чувство сытости", - отметила эксперт.

Диетолог из Top Nutrition Coaching Даниэль Смит добавила, что углеводы, которые содержатся в картофеле, могут обеспечить быстрый заряд энергии, помочь в упражнениях на выносливость и, в частности, необходимы для работы нашего мозга.

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"Картофель содержит различные соединения, в том числе флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты, которые действуют как антиоксиданты", - объясняет эксперт. По ее словам, эти вещества способны помочь снизить риск хронических заболеваний путем борьбы с окислительным стрессом в организме (клетки не могут справиться с тем, что выделяется больше активных форм кислорода, и из-за этого происходит повреждение клеточных структур, - Ред.).

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По словам доктора, специалиста по медицине сна и доцента кафедры неврологии в Школе медицины Университета Дьюка Марджори Солтис, четких правил насчет того, сколько можно валяться под одеялом после пробуждения, нет. Эксперт отметила, что 30 минут - это "хороший порог" для такого занятия.

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