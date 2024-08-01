Такое упражнение из двух слов может передать чувства, о которых хочет сказать человек.

Американская писательница Брене Браун начинает свои встречи с людьми с простого вопроса: "Как вы себя чувствуете двумя словами?". По ее словам, эти два слова побуждают к честным ответам и поощряют собеседников видеть друг в друге в первую очередь людей, а уже потом коллег, пишет CNBC make it.

Браун рассказала, что среди распространенных ответов на такой вопрос есть: "обеспокоен" и "уставший", или кто-то описывает свое состояние как "мозг в отпуске".

К примеру, если во время встречи кто-то скажет, что обеспокоен и перегружен, Браун поблагодарит его за такой ответ, прежде чем перейти к следующему человеку. А уже после встречи она поинтересуется, как дела у этого человека.

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Также писательница говорит, что ее любимым вопросом является: "Как я могу поддержать вас сегодня?".

Браун отметила, что такое упражнение из двух слов может передать чувства, которые в противном случае требовали бы более длинного объяснения.

Нейробиолог Джульетта Хан считает, что упражнение Браун напоминает фразу, которую используют на рабочем месте люди с высоким эмоциональным интеллектом: "Дайте мне знать, что вы чувствуете по этому поводу".

Произнося эту фразу, вы даете собеседнику возможность поделиться своими мыслями в комфортном состоянии, считает Хан.

"(Эмоционально умные люди) ценят право человека признавать свои эмоции на собственных условиях и дают ему пространство для этого. В то же время они предлагают свою поддержку и показывают, что готовы выслушать эти мысли и чувства, когда другой человек готов ими поделиться", - подчеркнула нейробиолог.

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