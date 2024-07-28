В перечне есть "Ты слишком много думаешь" и "Я не могу жить без тебя".

Манипуляторы часто прибегают к тонким фразам и тактикам, чтобы контролировать и иметь власть над своими партнерами. Эта форма эмоционального насилия может вызвать чувство вины и неадекватности, со временем подрывая вашу самооценку, пишет Hack Spirit.

Отмечается, что мужчины, которые манипулируют, склонны использовать скрытые речевые шаблоны, что затрудняет распознавание их поведения на ранних стадиях отношений.

9 тонких фраз, которые используют манипуляторы

"Ты слишком много думаешь". Это тонкий способ подорвать ваши чувства и мысли, заставить вас усомниться в собственных суждениях. Эта форма газлайтинга может постепенно подорвать вашу уверенность в себе.

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"Я делаю это для твоего же блага". Это попытка замаскировать манипуляции под беспокойство или заботу, заставляя вас поверить, что они действуют в ваших интересах.

"Я не могу жить без тебя". Вы можете услышать эту фразу, когда пытаетесь установить границы или когда подумываете о прекращении отношений. Ее произносят для того, чтобы вы почувствовали ответственность за их счастье и благополучие, и вам было сложнее уйти.

"Никто никогда не будет любить тебя так, как я". Это грубая и жестокая тактика, часто используемая мужчинами-манипуляторами.

"Почему ты не можешь быть больше похожа на…?". Это игра сравнения, в которой никто не может выиграть, и она создана для того, чтобы заставить вас стремиться завоевать его одобрение.

"Ты не понимаешь шуток?". Вы можете услышать эту фразу, когда выражаете обиду или дискомфорт по поводу его комментария или действия, вызвавшего неуважение к вам. Он хочет заставить вас почувствовать, что вы слишком чувствительны, и чтобы избежать ответственности за свои действия.

"Ты всегда…" или "Ты никогда…". Эти утверждения обычно являются преувеличениями и могут вызвать у вас чувство защиты и непонимания.

"Если бы ты любила меня, ты бы…". Манипулятивная фраза, которую часто используют для вызова чувства вины или для принуждения.

"Мне очень жаль, но…". Это тонкая форма манипуляции, которую часто упускают из виду. Неискреннее извинение, которое позволяет манипулятору избежать полной ответственности.

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