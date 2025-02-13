Традиционные методы очистки могут оказаться неэффективными.

Эксперт по уборке Софи Уэбб из Австралии поделилась своим двухкомпонентным лайфхаком, который поможет вывести жирные пятна с одежды в кратчайшие сроки, пишет express.co.uk.

"Жирные пятна может быть трудно вывести с одежды, поскольку жир не смешивается с водой, а это означает, что традиционные методы очистки могут оказаться неэффективными", - говорится в публикации.

Отмечается, что методы, основанные только на воде, могут не расщепить молекулы жира и только усугубить удаление пятен.

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Как вывести устаревшие жирные пятна с одежды - лайфхак

Метод Софи Уэбб предполагает применение щедрого количества моющего средства и пищевой соды:

"Просто нанесите на пятно немного моющего средства, а затем посыпьте пищевой содой. После этого возьмите небольшую щетку с щетиной, например, зубную, и вотрите раствор в пятно. Поместите предмет одежды в стиральную машину и постирайте на полном цикле".

Эксперты советуют действовать быстро, если на одежде остались жирные пятна, чтобы их было проще вывести.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вывести пятна от вина и соуса в домашних условиях.

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