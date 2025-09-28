Не все ванные комнаты имеют встроенную вытяжку, но есть несколько действий, которые могут помочь.

Иногда в ванной комнате может появляться неприятный запах. Однако не во всех таких помещениях есть окно или даже надлежащая вентиляция, поэтому избавиться от него довольно трудно.

Эксперты по уборке говорят, что существует множество способов предотвратить появление затхлого запаха в ванной комнате. Подробнее о них рассказывает ресурс The Spruce.

Операционный менеджер службы уборки домов Spekless Карина Тонер говорит, что настоящей причиной образования неприятного запаха в ванной комнате является влага. Поэтому необходимо как можно быстрее ее устранить. Какие меры можно для этого принять?

Вытирайте все влажные поверхности

Самый простой способ избавиться от влаги в ванной – не оставлять влажных поверхностей после ванны или душа. Тонер советует вытирать плитку, зеркала и дверцы душевой кабины. Это займет у вас несколько минут, но поможет предотвратить образование плесени. Кроме того, на душевой кабине не будут оставаться пятна от жесткой воды.

Оставляйте окно или дверь открытыми

Если в вашей ванной комнате есть окно, оставьте его открытым, чтобы в помещении мог циркулировать воздух. Если же окна нет, стоит оставить открытыми двери.

"Открытые двери увеличат поток воздуха и помогут высушить помещение", – рассказал специалист по уборке Дерек Кристиан.

Используйте поглотители влаги

Хорошим дополнением в вашей ванной комнате может стать поглотитель влаги. Он может сыграть важную роль в предотвращении появления неприятного запаха в помещении.

К примеру, можете использовать специальные гранулы, мешочки с углем или даже пищевую соду. Однако такие средства надо постоянно менять.

Используйте осушитель воздуха

Если есть возможность, специалисты рекомендуют приобрести осушитель воздуха. Особенно это пригодится тем, у кого нет другой системы вентиляции в ванной комнате.

Включайте вентиляцию после душа

Не все ванные комнаты имеют встроенную вытяжку. Однако если у вас она есть, ее следует включать на 20-30 минут после приема ванны или душа.

Карина Тонер отмечает, что такой способ помогает удалить остатки влаги и предотвратить образование плесени на швах между плиткой.

Если у вас нет вентиляционной системы, Тонер предлагает установить обычный напольный вентилятор. Это поможет циркуляции воздуха в помещении.

Если средства позволяют, можно также провести вентиляцию – в долгосрочной перспективе это будет выгодной инвестицией. Однако Тонер советует убедиться, что после установки система будет работать должным образом.

Как вывести запах из стиральной машины

Появление неприятного запаха и плесени в стиральной машине – довольно распространенная проблема. Но исправить ее очень легко.

Многие пренебрегают очисткой стиральной машины, а зря. Ведь после стирки из-за влаги и остатков стирального средства в ней может образовываться плесень в виде скользкого налета.

Поэтому очень важно оставлять дверцу и лоток для средств для стирки открытыми после каждого использования стиральной машины. Не забывайте также протирать тряпкой уплотнитель.

