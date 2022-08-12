Почему в доме появляется негативная энергия и как поставить защиту на свою семью - узнайте в материале УНИАН.

"Погода в доме" - важный фактор, который влияет на все процессы жизнедеятельности человека. От того, как вы чувствуете себя в собственном жилище, зависит и ваше состояние здоровья, и финансовое благополучие, и личная жизнь. УНИАН расскажет, как понять, что в доме плохая энергетика и что потом с этим делать.

Ранее мы говорили о том, какие вещи приносят в дом бедность и несчастье.

Как узнать, есть ли в доме плохая энергетика - советы

Специалисты по эзотерике говорят, что далеко не каждая квартира обладает благоприятной для жизни атмосферой. И дело не в том, сколько человек и в каком статусе там проживают - "засорить" пространство можно как угодно.

Самые явные признаки того, что энергетика вашего жилища несет только негатив, такие:

заводятся насекомые и вредители;

часто бьется посуда;

домашние животные уходят из дома или умирают;

теряются вещи;

комнатные растения вянут и не приживаются;

ломается сантехника или бытовые приборы;

возникают проблемы с проводкой;

при закрытых дверях и окнах чувствуются сквозняки.

Кроме того, в "нехорошей" квартире люди чувствуют себя уставшими и сонными, часто ругаются между собой, видят плохие сны, ощущают беспочвенный страх или тревогу. В особо запущенных случаях даже могут чувствовать чье-то присутствие, которое невозможно объяснить словами.

Почему появляется в доме тяжелая энергетика

Причин такому явлению может быть несколько - во-первых, мы сами "приносим" с собой негативные эмоции, если с нами случается что-нибудь неприятное. Во-вторых, если у вас есть привычка держать дома чужие вещи, то это тоже может отрицательно сказаться на атмосфере жилища, ведь вы не знаете, что "видели" эти предметы.

Есть и другие, более банальные варианты - к примеру, завистники, которые в сердцах желают вам "всего плохого" и программируют вашу жизнь на негатив. Или же, если вы живете в многоквартирном доме, то эмоции, чувства и мысли всех соседей влияют на то, что будет происходить у вас - особенно, если они негативные.

Как создать положительную энергетику в доме

Для того, чтобы очистить свое пространство и избавиться от негативного влияния потусторонних сил, вам нужно, прежде всего, начать с себя. Примите ванну с морской солью, почитайте книгу или посмотрите любимый фильм, отключите телефон - в общем, сосредоточьтесь на своем внутреннем благополучии и не думайте о других. Такая процедура поможет вам обрести гармонию и сбалансировать энергетические потоки. Только тогда, когда вы сами будете чувствовать себя хорошо, можно заниматься чисткой квартиры.

Как очистить дом от негатива молитвой и святой водой

Православные верующие могут использовать такой способ - он отлично помогает убрать отрицательную энергию из дома. Вам нужно взять стакан святой воды и пройти по дому, читая молитву, которую знаете наизусть. Во время чтения окропляйте все предметы в доме (особенно, углы) водой. Дополнительно можно поджечь пучки зверобоя или полыни, окуривая ими помещение, чтобы закрепить результат.

Как очистить квартиру от негатива церковной свечой

Метод такой же, как и в первом варианте, только вам не нужна вода - лучше взять церковные свечи. Механизм простой - наденьте белые перчатки и зажгите три церковных свечи. Обходите дом по часовой стрелке, начиная со входной двери. Не забывайте освещать пламенем даже самые мелкие предметы, а когда дойдете до спальни, уделите этому месту пристальное внимание.

Возьмите свечи в правую руку и трижды перекрестите ими кровать. После того, как свечи догорят, выбросьте их в мусор и не оставляйте дома. По завершении ритуала тщательно вымойте руки с мылом и солью, чтобы смыть с них негативную энергию.

Как очистить дом от негатива солью

Это "бабушкин способ", проверенный годами - соль считается мощным очистительным средством. Вы можете сделать соляной раствор (5-7 ст.л соли на 5 л воды), перелить его в пульверизатор и обработать квартиру, или же расставить емкости с солью по углам и укромным местам жилища. Мягкую мебель и ковры можно посыпать солью, подождать час, а затем пропылесосить или протереть щеткой.

Помните о том, что все действия нужно выполнять в добром здравии и со светлыми мыслями, иначе получите обратный результат. Кроме того, бывают ситуации, когда квартиру очистить нельзя - если, например, там произошло убийство, изнасилование или другие страшные вещи. Неупокоенная душа будет снова и снова приходить на знакомое ей место, пытаясь испортить жизнь новым жильцам.

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