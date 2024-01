Выбор имени для ребенка - это всегда очень сложная задача, поэтому стоит обратить внимание на необычные варианты.

В последние годы среди популярных детских имен стали появляться такие классические имена, как Джеймс, Шарлотта и Уильям.

"Давно прошли те времена, когда выбирали имя потому, что "оно хорошо звучит", - сказал HuffPost консультант по детским именам Тейлор Хамфри.

Имена с окончанием на "о"

"Я считаю, что мы увидим больше имен с шикарным окончанием "о-", - говорит Хамфри.

Видео дня

Она отметила, что это особенно касается таких имен для мальчиков, как Матео, Энцо, Майло и Тьяго. К другим популярным именам с окончанием "о", которые будут набирать популярность в 2024 году, относятся Хьюго, Аполло, Арло, Лео, Космо, Тео, Марго, Клео и Сантьяго.

Современные добродетели

"Маверик входит в Топ-50 для мальчиков", - говорит Эбби Сэндел, создательница блога о детских именах Appellation Mountain. Родители выбирают имена со смыслом, но это не столько связано с религиозными добродетелями старой школы, такими как Модести или Пруденс. Вместо этого мы выбираем Ваялдер и Роуди - энергичные имена, предполагающие приключения".

Она также выделила такие "вдумчивые" имена, как Ноуледж и Висдом.

"А если мы выбираем что-то духовное, то это, скорее всего, будет символическое имя, например, Шепард, Чоусен или Псалм", - добавила Сэндел.

Унисекс имена

"Одна из специфических тенденций, которая, как мы ожидаем, будет набирать обороты, - это имена девочек для мальчиков", - говорит эксперт по детским именам и главный редактор Nameberry Софи Ким. Знаменитости, такие как Крисси Тайген и Джон Ледженд с сыном Реном и Рианна с сыном Риот Роуз, лидируют в этом направлении". За этой тенденцией стоит сочетание все более прогрессивных взглядов общества на гендерную идентичность, а также признание мягкости и символизма".

Сэндел поддержал эту теорию, заметив, что список 1000 лучших имен для девочек стал надежным местом для поиска вдохновения при выборе имен для мальчиков.

"На протяжении многих веков было принято считать, что имена для мальчиков перестанут использоваться, если они придутся по вкусу девочкам", - отметила она. "Теперь это уже не так. Такие имена, как Иден, Саттон и Мерфи, сначала попали в Топ-1000 для девочек, а затем стали модными и для мальчиков. А теперь Рен и Скаут станут новыми переселенцами из списка для девочек".

Знакомая, но неиспользуемая классика

"Старинные имена продолжают расти, наряду с современными", - говорит Шерри Сюзанна, консультант по детским именам и основатель компании My Name for Life. "Однако самыми желанными именами в моей практике остаются знакомые, но неиспользуемые классические имена - имена, которые известны, но никогда не достигали большой популярности или теряли ее с течением времени. Это может объяснить, почему имена середины и конца XX века могут вновь появиться раньше, чем ожидалось".

Она перечислила Скотта, Келли, Линду и Эйлин в качестве примеров, которые снова стали появляться в последнее время.

Хайди Пранкл, консультант по именам и основательница Baby Name Sunday, также обратила внимание на старинные имена, которые знакомы, но при этом не кажутся слишком часто используемыми.

"Определенно, мы увидим больше "стариковских" имен для мальчиков, таких как Монти, Ральф и Уиллис", - сказала она.

Фамилии

"В последнее время мы наблюдаем рост гендерно-нейтральных имен, к которым можно отнести так называемые словарные имена, а также фамилии, - говорит Дженнифер Мосс, основательница сайта BabyNames.com.

Фамилии по своей сути не ассоциируются с определенным полом, хотя и могут стать таковыми. Существует множество нейтрально звучащих вариантов, таких как Коллинз, Эллис, Паркер, Мерфи и Холлис.

"Такие фамилии, как Финли, Харпер и другие, будут популярны в 2024 году", - добавил Мосс. "Так же, как в прошлом мы наблюдали за Мэдисон и Харрисоном".

Смешанные и сочетающиеся природные имена

"Поколение выросло на именах Хейли, Кейли и Кайли, Кайла, Кейтлин и Бруклинн", - говорит Сэндел. "Стремление смешивать и сочетать новые имена остается сильным, но в 2020-х годах мы увидим новый поворот: первый элемент - это имя природы. Мы уже видели Эмберлинн и Лейклин, Ренли и Оукли".

По ее мнению, Довелин, Риверлинн и Рейнли также могут присоединиться к этим набирающим популярность вариантам в этой категории.

"Такие имена, как Сандей и Уэйверли могут стать самыми большими победителями в этой тенденции", - добавляет Сэндел.

"Небесные" имена

"Мы наблюдаем рост числа небесных имен или имен, связанных со звездами и космосом", - говорит Мосс.

Она привела такие примеры, как Аврора, Нова и Селеста - все они стали более популярными за последнее десятилетие.

"Я думаю, это связано с тем, что космическая программа снова набирает обороты", - говорит Мосс. "Люди задумываются о том, как выйти за пределы Земли и расширить Вселенную. Это действительно здорово".

Ранее УНИАН писал, что в 2024 году родители ищут для своих малышей уникальные имена.

Вас также могут заинтересовать новости: