Экспертов удивил бум "аниме-имен".

В 2024 году родители ищут для своих малышей уникальные имена, в том числе Chosen и Love, рассказали эксперты, пишет The Mirror.

Отмечается, что обычно эксперты по именам детей довольно хорошо распознают предстоящие тенденции, которые влияют на мам и пап, и уже предсказывают, что особенно популярным выбором в текущем году будут имена, вдохновленные фильмом "Барби".

"Но родители не всегда следуют последним тенденциям, и популярность некоторых имен растет, чего "не предвидели" даже эксперты по именам", - говорится в публикации.

Какие имена будут популярными в 2024-м:

Chosen (это имя было представлено в пуле имен еще в 2015 году, когда защитник НФЛ Кэм Ньютон использовал необычное имя для своего сына; и хотя это прозвище не сразу стало популярным, сейчас оно быстро набирает популярность среди молодых родителей);

Neriah (происходит от второстепенного мужского персонажа в Ветхом Завете Библии, но в последнее время популярность этого имени среди девочек растет);

Love (по словам экспертов, родителям нравятся любовные образы и всегда стильный звук "V"; это имя также используется персонажем сериала Netflix "Ты", что, возможно, вдохновило некоторых родителей);

Kayce (популярность этого имени возросла благодаря популярному сериалу "Йеллоустоун").

Когда же речь идет об общих тенденциях, популярность которых растет, а не об отдельных именах, эксперты отмечают, что больше всего их удивил бум "аниме-имен".

Ранее сообщалось, что многие будущие родители будут выбирать "фамилии в качестве имени" и что популярность гендерно-нейтральных имен будет продолжать расти.

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