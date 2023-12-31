Эксперт по детским именам рассказала о "классическом" имени для мальчика, которое взлетит в популярности в 2024 году, поскольку родители ищут имена, не входящие топ-100.

За последние несколько лет в моду вернулись многие некогда забытые старинные имена, и, похоже, эта тенденция не собирается останавливаться в ближайшее время.

Эксперт по детским именам считает, что в 2024 году популярность ряда других ранее забытых любимых имен вновь возрастет, включая одно традиционное имя для мальчика, которое, по ее мнению, взлетит до небес. Стеф Коффилд мама-домохозяйка, которая также работает консультантом по именам для будущих родителей, советует обратить внимание на "классические" имена, которые широко известны, но уже давно выпали из списка 100 лучших.

По словам Стеф, традиционное имя Винсент готовится к возвращению, наряду с другими сильными, но малоиспользуемыми именами, такими как Гаррисон и Натаниэль. Древнее имя латинского происхождения, Винсент означает "преобладающий" или "покоряющий", что делает его идеальным выбором для особенно решительного малыша. На протяжении веков имя Винсент носили несколько знаменитостей, самым известным из которых является, пожалуй, влиятельный художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог.

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Что касается девочек. Стеф прогнозирует рост числа таких имен, как Энни, Сеселия и Маргарет, поскольку родители выбирают варианты, выходящие за рамки списка 100 лучших.

Стеф объяснила изданию Metro: "Я вижу это все чаще и чаще - родители хотят классическое имя, но такое, которое не входит в топ-100. Им нужно знакомое имя, которое все слышали, но они не хотят, чтобы в классе у их ребенка было еще пять детей с таким же именем".

По словам другого знатока имен, существует "правило 100 лет", когда речь идет о детских именах, которое помогает предсказать тенденций популярности. Это правило часто измеряется в поколениях, при этом имена, связанные с поколением бабушек и дедушек ребенка, считаются наименее вероятными вариантами.

"Имена, связанные с поколением родителей, обычно считаются одними из наименее модных вариантов, которые можно использовать для ребенка, например Бренда и Гэри сегодня. Извините за нездоровый тон, но большое влияние оказывает то, что людей с такими именами уже не так много. Имена, которые были обычными для младенцев в 1920-х годах - Олив, Феликс и Отис, - снова чувствуют себя молодыми", - рассказала эксперт по именам Nameberry Софи Кихм.

Ранее УНИАН писал, какие детские имена будут самыми популярными в 2024 году.

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