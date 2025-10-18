Зрителям ее еще не представили.

Украинский блогер Богдан Беспалов, который ранее "слил" в сеть список возможных участниц 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", заявил, что его победительницей стала одна из моделей. Зрителям ее еще не представили.

"Победительницей проекта стала модель Дарья Зотова. Ее покажут зрителям в следующую пятницу", - написал блогер в своем Telegram-канале.

По его мнению, это "абсолютно продуманный коммерческий шаг в выборе победительницы".

Видео дня

Также Беспалов заявил, что никаких отношений между Зотовой и главным героем шоу "Холостяк" 2025, украинским актером Тарасом Цымбалюком, не будет:

"Отработают контракт с минимальным сроком в несколько месяцев".

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк признался, какие у него ожидания от своего участия в проекте:

"Мне бы очень хотелось ощутить любовь… Мне очень нравится пример семьи, которую построили мои родители. Как результат этой любви - двое детей. Это один из прекрасных ориентиров. Я готов это ставить как цель. Такой запрос я давал…".

Вас также могут заинтересовать новости: