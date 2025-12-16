Готовы показать, на что способны?!

Среди различных умственных задачек большой популярностью пользуются головоломки со спичками. Для их решения недостаточно быть внимательным, надо мыслить творчески.

УНИАН создал для вас новую интересную задачку. Она проверит вашу логику и умение находить выход в нестандартных ситуациях.

Итак, на коллаже ниже вы увидите равенство 33+7=15. Любой может понять, что математически оно неправильное, ведь ответ должен был бы быть "40".

Вам нужно переместить две спички так, чтобы все исправить. Времени будет не так много – всего 25 секунд, поэтому советуем не медлить.

Чтобы найти ответ, нужно проанализировать количество и расположение спичек. Обратите внимание, что вы можете менять как сами цифры, так и знаки.

Готовы проверить себя? Покажите, на что способны.

Что ж, отведенные на эту головоломку 25 секунд исчерпаны. Смогли ли вы понять, как именно надо разместить спички, чтобы равенство стало правильным? Если вы справились, можете собой гордиться, ведь это было довольно непросто.

Давайте проанализируем изображение вместе. Можно заменить знак "+" на "-", но 33-7 не равно 15. Поэтому одну спичку со знака "+" мы перемещаем на цифру 15.

Чтобы равенство стало математически правильным, спичку в числе 33 переместить надо так, чтобы вместо "3" образовалось "2".

Тогда мы получаем равенство 23-7=16.

