Различные головоломки и оптические иллюзии довольно часто привлекают внимание пользователей сети. Отдельной любовью читателей могут похвастаться головоломки со спичками.

Такие задачки идеально подходят тем, кто любит непростые вызовы. Чтобы решить такую головоломку, придется мыслить нестандартно. УНИАН создал для своих читателей кое-что интересное.

Ниже перед вами будет коллаж, где спичками выложено равенство 6-9=9. С математической точки зрения оно неправильное, ведь 6-9=-3.

Ваша задача заключается в том, чтобы исправить это равенство. Вам нужно переставить определенное количество спичек, чтобы все приобрело смысл. Перекладывать спички можно как в знаках, так и в цифрах – все зависит от вашего мышления.

Справиться с этим вызовом нужно в течение 20 секунд. Покажете, на что способны? Время пошло!

Итак, время исчерпано. Удалось ли вам подобрать такой вариант расположения спичек, чтобы равенство на картинке стало математически верным?

Давайте разберемся вместе. На самом деле все довольно просто. Вспомните, сумма каких двух чисел равна 9? Правильно: 3 и 6.

Поэтому вам нужно было забрать одну спичку с цифры 9, и сделать из знака "-" знак "+".

Ответ:

