Эпические кадры: главе Минобороны Молдовы "прилетело" от рыбы, выпрыгнувшей на него из воды (видео)

Сам чиновник говорит, что не ожидал такого, но признал, что момент довольно смешной.

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время инспекции на одном из полигонов, не прилагая никаких усилий, "поймал леща". Большая рыбина выпрыгнула из воды прямо на него, попав ему в лицо и шею.

Военный воспринял инцидент с юмором, опубликовал видео на своей странице в Facebook.

Кроме этого, он добавил в видеоролик великолепное музыкальное сопровождение – легендарную песню группы Status Quo "In The Army Now".

На кадрах видно, как министр едет по воде на бронетранспортере с открытым люком.

Вдруг он поворачивает голову в сторону и именно в этот момент из воды выпрыгивает огромная рыбина и бьет, вероятно больно, его по лицу.

"Было неожиданно, даже смешно. Признаю, что я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло мне", – прокомментировал сообщение министр.

Prieteni, astăzi împart cu voi un moment care m-a surprins plăcut, neașteptat, amuzant chiar.🙂 Recunosc că nu sunt mare... Опубліковано Alexandru Pînzari Субота, 11 липня 2020 р.

