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Эпические кадры: главе Минобороны Молдовы "прилетело" от рыбы, выпрыгнувшей на него из воды (видео)

23:10, 17 июля 2020
Курьёзы
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Александр Пынзарь воспринял ситуация с юмором / Фото скриншот

Министр обороны Молдовы Александр Пынзарь во время инспекции на одном из полигонов, не прилагая никаких усилий, "поймал леща". Большая рыбина выпрыгнула из воды прямо на него, попав ему в лицо и шею.

Военный воспринял инцидент с юмором, опубликовал видео на своей странице в Facebook.

Кроме этого, он добавил в видеоролик великолепное музыкальное сопровождение – легендарную песню группы Status Quo "In The Army Now".

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На кадрах видно, как министр едет по воде на бронетранспортере с открытым люком.

Вдруг он поворачивает голову в сторону и именно в этот момент из воды выпрыгивает огромная рыбина и бьет, вероятно больно, его по лицу.

Сам чиновник говорит, что не ожидал такого, но признал, что момент довольно смешной.

"Было неожиданно, даже смешно. Признаю, что я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло мне", – прокомментировал сообщение министр.

Prieteni, astăzi împart cu voi un moment care m-a surprins plăcut, neașteptat, amuzant chiar.🙂 Recunosc că nu sunt mare...

Опубліковано Alexandru Pînzari Субота, 11 липня 2020 р.

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