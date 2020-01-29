Пожал псу пасть: встреча миллиардера Блумберга с избирателями закончилась курьезом (видео)

Инцидент случился во время встречи с избирателями в американском Берлингтоне.

Миллиардер и кандидат в президенты США Майкл Блумберг попал в курьезную ситуацию во время встречи с избирателями в Берлингтоне, штат Вермонт.

Видео опубликовала журналистка CBS News.

На записи видно, как Блумберг жмет руку мужчине. Рядом с мужчиной стоит радостная собака, с которой миллиардер также решил поздороваться. Но вместо лапы он пожал ей морду.

Как сообщал УНИАН, в британском городе Харборн служебная собака помогла местному жителю отыскать обручальное кольцо, который тот потерял после ссоры с супругой.