Если вы из тех, кто хочет разговаривать на хорошем и чистом украинском, то лучше о слове "форточка" забыть.

Суржик - интересное явление в украинском языке. С одной стороны, имеем уникальные слова, которые возникли вследствие сочетания частей разных слов или когда просто слово одного языка употребляется в стиле другого. С другой стороны, несмотря на то, что эти слова живы и отражают то, как люди воспринимают те или иные вещи, они очень засоряют язык. Одни оправдывают суржик, потому что так принято говорить в их семье или регионе, а другие всячески пытаются от него избавиться и призывают других к этому. Поэтому до сих пор слово "форточка" живет и процветает в украинском языке.

"Закрийте форточку, мені дме", "Зараз відкрию форточку, бо нема чим дихати", "Ще трохи, і пташка залетіла би у форточку", - можно услышать то тут, то там. Но слова "форточка" в украинском языке нет.

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Если заглянуть в словарь "украинского" суржика, то там указано, что слово "форточка" - это суржик. И если вы из тех, кто хочет разговаривать на хорошем и чистом украинском, то лучше об этом слове забыть.

Так как же сказать слово "форточка"на украинском? На обозначение стекла в окне в украинском языке есть интересный аналог - "кватирка".

Академический толковый словарь украинского языка (СУМ) дает такое объяснение слову "кватирка":

"Кватирка. 1. Зменш. до кватира 1. Займати невелику кватирку. 2. Шибка у вікні, вставлена в раму, яку можна відчиняти для провітрювання приміщення. Вичуняла Катерина, Одсуне кватирку, Поглядає на улицю, Колише дитинку (Тарас Шевченко, I, 1963, 24); Коли Деменюк переходив близ [поблизу] її вікон, вона відчинила кватирку і закликала його до себе (Іван Франко, VII, 1951, 90); Для того щоб провітрювати приміщення, у віконних рамах роблять кватирки (Столярно-будівельна справа, 1957, 194); // Дверцята або віконце в брамі, у воротах. В глибині перистиля вузька брама з кватиркою в одній половинці й з хвірткою в другій (Леся Українка, III, 1952, 270)".

Откуда же взялось слово "форточка"? В Этимологическом словаре украинских слов можно найти следующее объяснение:

Хвіртка - "невеликі вхідні двері в тину або у воротах".

запозичене з німецької мови (можливо, через посередництво польської);

н. Pforte "ворота, брама" (‹ двн. pforta) походить від лат. porta "ворота, двері";

р. фо́ртка, фо́рточка, бр. фо́ртка, фо́ртачка, п. furta, furtka, ст. forta, fortka, ч. fortna, слц. fortňa, forteň.

Фонетические и словообразовательные варианты: фі́ртка, фі́рточка, фіртчи́на, фі́ртчисько, фо́рта (XVII ст.), фу́рта, хво́рточка "кватирка".

Теперь вы знаете еще одно украинское слово и можете легко поднять уровень своего языка на новый уровень.

Говорим на украинском правильно - интересные советы

Известный в Украине языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, в чем заключается разница между словами "военный" и "військовий". Оба эти слова есть в наших словарях, и имеют они разные значения, подчеркнул он.

По словам языковеда, "военный" относится к войне. Например, военные действия, военное положение, военная угроза.

"Натомість прикметник "військовий" стосується війська. Військовим може бути квиток, військова частина, військовий комісаріат, військовий поїзд", - сказал Авраменко.

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