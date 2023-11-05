В частности, правильно говорить "воєнний стан", а не "військовий стан".

Известный в Украине языковед и учитель Александр Авраменко объяснил, в чем заключается разница между словами "воєнний" и "військовий". Оба эти слова есть в наших словарях, и имеют они разные значения, подчеркнул он в эфире "Завтрака с 1+1".

По словам языковеда, стоит присмотреться к корням этих слов. Так, прилагательное "воєнний" имеет тот же корень, что и существительное "війна". Итак, "воєнний" относится к войне. Например, "воєнні дії", "воєнний стан", "воєнна загроза".

В то же время прилагательное "військовий" касается войска: "військовий квиток", "військова частина", "військовий комісаріат", "військовий поїзд".

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Другие советы Александра Авраменко

Известный учитель поставил точку в популярном вопросе: "їх" или "їхній". Когда речь идет о принадлежности кому – то или чему-то, слова "їх" и "їхній" – синонимы. В то же время ждать мы можем только "їх".

Также он рассказал, как заменить слово "даний". По словам Авраменко, единственным правильным вариантом является слово "цей". Так что верно говорить не "в даний момент", а "в цей момент", "цієї миті", "у цю мить".

Кроме того, Авраменко объяснил, что говорить "приносимо свої вибачення" – неправильно. Извинения не "приносять", "просять".

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