Исчезновение мальчика стало одной из самых страшных историй XX века.

Хороший фильм на реальных событиях должен точно отражать картину произошедшего. Конечно, в нем допустим и художественный вымысел, но режиссеры стараются придерживаться фактов. Одной из таких картин стала "Подмена" Клинта Иствуда - зрители увидели ее в 2008 году, но до сих пор эта история никого не оставляет равнодушным.

Почему "Подмена" - фильм на реальных событиях

Сюжет киноленты разворачивается вокруг мамы и сына, которые живут в Лос-Анджелесе. Однажды мальчик пропадает, мать начинает искать его, но безуспешно. Затем полиция приводит к ней мальчика, сообщая, что Уолтер нашелся, но оказывается, что это не ее сын. Как позже окажется, с ее ребенком произошли действительно ужасные события.

Почему повествование основано на реальных событиях, это становится ясно, когда мы узнаем, что происходило в то время в Городе Ангелов. Два года в округе регулярно похищали и убивали малолетних детей, а именно - мальчиков. История Уолтера Коллинза, который попал в число жертв, стала поистине сенсационной.

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Куда пропал Уолтер Коллинз - реальная история исчезновения

Фильм "Подмена" начинается не с этого, но история пропажи ребенка имеет именно такую отправную точку. В начале марта, а именно 10 числа, 1928 года Кристин Коллинз отпустила сына в кино, чтобы остаться одной и поработать. Мальчик не появился дома ни через два, ни через четыре часа. Зная о том, что Уолтеру не свойственно пропадать без предупреждения, она пошла в полицию. Там ее заявление не восприняли всерьез по двум причинам:

Считали, что ребенок мог просто загуляться и не посмотреть на время.

Муж Кристин - Гордон Коллинз - был заключенным в тюрьме, и регулярно информировал полицейских о том, что планируют сокамерники, и о чем говорят. Именно поэтому у него было много недоброжелателей - сына могли похитить по их указанию.

Кристин такой ответ не устроил, но и сидеть сложа руки она тоже не хотела. Собрав соседей, женщина отправилась на поиски ребенка. Вскоре резонансную историю "подхватили" сотрудники СМИ, рассказывая о том, как полиция бездействует, пока мать ищет своего сына. Не желая портить свою репутацию и не сумев проигнорировать дело, полицейские все-таки начали искать Уолтера, но направив все силы на это мероприятие, "упустили" еще два похищения.

Спустя полгода, в августе 1928-го, сотрудники полиции в штате Иллинойс нашли мальчика, который представился Уолтером Коллинзом. Ребенок поведал историю о том, как какой-то незнакомый мужчина, представившийся его отцом, увез мальчика из LA в Иллинойс. В рассказе не было никаких деталей, но это не интересовало стражей порядка - они хотели просто отдать ребенка матери, а себе вернуть доброе имя.

Найденного мальчика посадили на поезд и отправили в Лос-Анджелес, где на перроне его уже ждали полицейские, журналисты и мать. Увидев ребенка, миссис Коллинз обомлела - это был не ее сын. Кристин ничего не сказала в тот момент, но позже попыталась объяснить полицейским, что они ошиблись. Блюстители порядка убедили женщину в том, что за такой долгий срок ребенок мог измениться, и Кристин сдалась, забрав мальчика домой.

Если смотреть фильм Подмена, то хорошо видно, как быстро женщина поняла, что перед ней самозванец - так же точно происходило и в реальной жизни. Три недели Кристин собирала доказательства обмана - даже сделала слепок зубов и уговорила знакомых дать показания. С такими аргументами она снова отправилась в полицию, ведь пока она заботилась о чужом ребенка, никто не искал ее сына.

Капитан Джонс, который был ответственным за дело Уолтера Коллинза, понимал, что возобновление поисков и такой серьезный провал грозят ему увольнением со службы. Он не придумал ничего лучше, кроме как обвинить Кристин в бессердечности и желании получить компенсацию от государства за ребенка. Видя, что женщина не собирается уступать, он отправил ее в психиатрическую больницу, якобы на лечение от нервного расстройства. Через неделю при помощи общественности Кристин вышла из лечебницы.

Псевдо Уолтер Коллинз, спустя долгие месяцы, сдался и признался в обмане. На самом деле ребенка звали Артур Хатченс, и он был родом из штата Айова. Он объяснил, что отец после смерти жены привел в дом ужасную женщину. Она плохо относилась к мальчику - била и ругала его, поэтому он решил сбежать. Хатченс скитался по штатам, пока однажды его не перепутали с Уолтером Коллинзом. Тогда у ребенка созрел план - он решил разыграть этот спектакль, чтобы попасть в хорошую семью. Вскоре за Артуром приехала мачеха и увезла обратно в Айову.

Нашелся ли Уолтер Коллинз

Спустя некоторое время после окончания истории с Хатченсом, в полицию пришла женщина - она сообщила, что живет в Канаде, а ее сын, Сэнфорд Кларк, находится в заложниках на ранчо собственного дяди - Гордона Норкотта. Ребенок оказался там добровольно - она сама отправила сына к брату, чтобы тот помог мужчине с работой на ферме.

Позже выяснилось, что дядя очень плохо относился к племяннику - избивал его, заставлял работать по 15 часов, и даже насиловал. От такого обращения мальчик часто терял сознание, но это не останавливало Норкотта. Ребенок даже вынужден был отвечать на письма матери под диктовку тирана, рассказывая, как хорошо идут дела. Письма показались странными его старшей сестре, тогда она решила съездить на ранчо и лично проверить брата. Приехав на ферму и пообщавшись с братом, Джесси Кларк узнала правду и, вернувшись домой, сообщила властям.

Полиция Лос-Анджелеса незамедлительно отправилась на ранчо и забрала мальчика, а Норкотту удалось сбежать. Позднее Сэнфорд Кларк рассказал, что он был не единственным пленником на ферме. Его дядя однажды похитил семилетнего мексиканского ребенка, изнасиловал и расчленил, после этого заставил племянника закопать тело. В марте 1928 года на ранчо оказался и Уолтер Коллинз - красивый, по мнению Норкотта, ребенок, похищение которого он планировал давно. Мужчина заманил Уолтера, обещая, что покажет ему цыплят, а затем запер в курятнике, где несколько недель бил и насиловал ребенка.

Сэнфорд Кларк также вспоминал, как на ферму к Норкотту приехала его мать Луиза. Не найдя сына на большой территории ранчо, она обратилась к Сэнфорду. Тот посоветовал ей поискать в курятнике - мальчик надеялся, что когда женщина увидит Уолтера, она пойдет в полицию и спасет Уолтера. Все вышло наоборот - Луиза, открыв дверь в курятник, стала свидетелем изнасилования - перед ее глазами открылась картина, как ее сын, взрослый мужчина, мучает маленького ребенка. Норкотт, осознав, что мать все знает, плакал и обещал больше этого не делать, а женщина решила, что поход в полицию невозможен - если Норкотт окажется в тюрьме, она потеряет любимого сына.

Тогда мать с сыном решили скрыть улики и убили Уолтера Коллинза. Тело, как и прежде, закапывал маленький Сэнфорд Кларк. Семья Норкотт считала, что если заставить ребенка стать соучастником, он никому ничего не расскажет, даже если сбежит. После успешно совершенного убийства жертвами Гордона Норкотта стали еще 15 детей - несмотря на данное маме обещание, он продолжал насиловать и убивать.

В начале осени 1928 года, а именно в последних числах сентября, полиция задержала Гордона Норкотта вместе с его матерью. Властям удалось найти доказательства только трех убийств, хотя подозревался Норкотт в более чем двадцати эпизодах. В феврале 1929 года суд вынес приговор - насильника ждала смертная казнь, а его мать отправили в тюрьму пожизненно. Несмотря на столь суровый вердикт, через четырнадцать лет Луиза Норкотт была освобождена.

Кристин Коллинз знала о том, как идет следствие, даже присутствовала на суде и за два дня до казни общалась с Гордоном Норкоттом. Два года она боролась с полицией и обращалась в суды, но денег, которые ей назначили в качестве компенсации, так и не увидела. Для нее не было дилеммы, Уолтер Коллинз нашелся или нет - она отказывалась верить в его гибель.

На протяжении всей своей жизни, вплоть до смерти в 1964 году, Кристин Коллинз продолжала искать своего сына.

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