Руководитель программы упражнений в Норвичском университете Рэйчел Поедник рассказала, действительно ли человеку нужно делать 10 000 шагов в день.

В своем посте в Instagram она ссылается на данные из исследование в Журнале Американского колледжа кардиологии. По словам ученых, для улучшения здоровья и долголетия достаточно делать 8000 шагов в день.

В то же время исследование 2023 года, опубликованное в Medicine and Science in Sports and Exercise, показало, что в среднем для здоровых пожилых людей от 5000 до 7000 шагов в день снижает риск ранней смерти.

А ученые, которые в 2021 году опубликовали свою работу в JAMA Network Open, обнаружили, что 7000 шагов в день было лучшим выбором для снижения уровня смертности.

"В среднем 7 тысяч ближе к тому, что, по данным исследований, необходимо для здоровья. На самом деле, недавнее исследование показало, что всего 4 тысячи шагов в день могут иметь значительную пользу для функции и объема мозга — это включает серое вещество, которое помогает в обработке информации, и белое вещество, которое соединяет различные участки мозга, а также гиппокамп, важный для памяти", - пишет Поедник.

Она также ссылается на исследование Журнал американского колледжа кардиологов, которое фактически является анализом 12 меньших исследований. Было обнаружено, что только 2600 шагов в день показали улучшение сердечно-сосудистой системы и снижение риска ранней смерти, и что эти преимущества продолжали увеличиваться примерно до 8800 шагов в день, а затем выровнялись.

"Правила 10 тысяч шагов вовсе не основываются на научных доказательствах. Зато в 1960-х японская компания создала шагомер под названием "Manpo-kei", что переводится как "счетчик 10 000 шагов", и эта цифра осталась", - рассказала Поедник.

Она успокоила, что это даже хорошо, поскольку травмы и болезни, напряженный график, путешествия и недосыпание мешают человеку столько ходить в день. Поэтому просто надо постараться накопить несколько тысяч шагов.

