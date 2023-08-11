Новогоднее обещание проходить 10 шагов ежедневно изменило жизнь молодой американки.

В США существует распространенная новогодняя традиция давать обещания-обязательства: что хорошего/правильного/полезного я обязательно буду делать в новом году. Журналистка издания Independent Челси Ритшель рассказала, как дала такое новогоднее обещание ежедневно проходить 10 тысяч шагов, и что из этого получилось.

"В январе и феврале я несколько раз пыталась выполнить свою цель в 10 000 шагов. Одно дело выходить на ежедневную прогулку, но ходить столько часов, сколько нужно, чтобы достичь нужного количества – особенно после дня работы с моего дивана – казалось невероятно сложным", – рассказывает женщина.

В конце концов, в марте она полностью отказалась от попыток выполнить обещание, и ее ежедневные упражнения ограничивались походом в продуктовый магазин, а иногда их вовсе не было.

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Однако в августе Челси впервые за несколько месяцев увидела подругу, с которой они вместе давали то самое обещание о 10 тысячах шагов в день. И в отличие от автора поста, ее подруга действительно добросовестно выполняла обещание. Потерянные подругой 22 кг веса были особенно заметны после нескольких месяцев, прошедших с последней встречи.

"Это был толчок, который мне нужен был, чтобы изменить свой образ жизни. 9 августа я завершила свой первый официальный день ходьбы, сделав 10 200 шагов, после чего меня немедленно охватила настолько сильная мигрень, что я вынуждена была лечь. Второй день ничем не отличался, что заставило меня задуматься, может мое тело не заинтересовано в том, чтобы ходить так далеко, или гулкие шаги по тротуару каким-то образом вызвали мои головные боли", - вспоминает Челси.

Однако быстро выяснилось, что, гуляя по несколько часов подряд в августовскую жару, женщина просто доводила свой организм до обезвоживания, что и визвало мигрени. Когда же она увеличила потребление воды, то выяснила, что проходить по 10 000 шагов в день на самом деле вполне реально даже для неподготовленного человека.

"От заметного улучшения моего психического здоровья до потери веса на 15 фунтов (6,8 кг – УНИАН) – это то, что я испытывала в течение пяти месяцев хождения по 10 000 шагов в день. Хотя я не ставила перед собой такую цель, вскоре я почувствовала положительное влияние физических упражнений на свое общее мышление", – рассказала Челси.

Также женщина заметила, как за это время улучшился ее сон. Из-за усталости от физической нагрузки она тратит гораздо меньше времени на то, чтобы заснуть.

Конечно, были заметны изменения и во внешнем виде Челси: ноги и руки стали заметно стройнее, уменьшился целлюлит на бедрах.

"Когда я впервые встала на весы через месяц после того, как начала ежедневные прогулки, я была искренне потрясена, обнаружив, что похудела на шесть фунтов (2,7 кг – УНИАН). С тех пор, как я начала ходить в августе, я потеряла в общей сложности 15 фунтов, и этой цели мне удалось достичь, не внося никаких существенных изменений в свой рацион", – уверяет она.

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