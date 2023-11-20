Она также рассказала, как найти время для такого занятия.

Женщина рассказывает, что решила провести эксперимент, проходя 20 тысяч шагов каждый день в течение месяца, и это повлияло на ее тело больше, чем она ожидала.

В статье для NewsWeek Робин Лэрд рассказывает, что не ожидала никаких особых результатов, ведь после пандемии коронавируса она уже имела привычку проходить 15 тысяч шагов в день и не думала, что прохождение дополнительных 5000 шагов в день будет иметь какое-то сильное влияние. Однако результат от прохождения 20 тысяч шагов в день ее приятно удивил.

Она стала быстрее засыпать и крепче спать.

Ее осанка стала лучше.

Тело также стало немного стройнее и подтянутее. Она потеряла несколько фунтов жира, но также набрала мышечную массу.

Она стала чувствовать себя более эмоционально стабильной и счастливой.

"У меня был такой счастливый месяц, и я думаю, что во многом это было связано с таким количеством прогулок", - отмечает она.

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Как найти время на прогулки

Как отмечает женщина, главный минус такого занятия - это время, ведь для большинства людей представляется абсурдным посвящать несколько часов в день обычной ходьбе.

В то же время она советует совмещать прогулки с другими делами, которые вам нужно делать в течение дня, например, слушать аудиокниги во время прогулки, или смотреть фильмы на беговой дорожке

"Я думаю, что большинство из нас недооценивают, сколько времени у нас есть в день. Подумайте об этом. У нас 24 часа в сутках. Допустим, мы спим восемь из них, а вы работаете с девяти до пяти, так что выбросьте еще восемь часов. У нас все еще есть восемь часов в день, что более чем вдвое больше, чем вам нужно для прохождения 20 000 шагов", – добавляет женщина.

Она также дала несколько советов, как повысить результат от ходьбы

Ходьба ладонями вперед, чтобы улучшить осанку и заставить грудь раскрыться. Носите с собой небольшие утяжелители для лодыжек и запястий, чтобы получить немного больше сил и силовых тренировок при ходьбе. Быстрая ходьба - еще один способ получить от прогулок максимум пользы Следить за своим телом с помощью трекеров активности. Это позволит вам наблюдать, как меняются ваши биометрические показатели, когда вы увеличиваете ежедневное количество шагов, и даст дополнительную мотивацию.

"Хочу подчеркнуть, что это путешествие – это не просто прогулка. Это также принятие небольших изменений и улучшений в нашем распорядке дня. Независимо от того, начинаете ли вы с дополнительной прогулки или приобретаете другую позитивную привычку, помните, что путь к трансформации начинается с первого шага", - делится женщина.

Ранее ученые подсчитали, сколько упражнений нужно делать, чтобы "компенсировать" день сидения.

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