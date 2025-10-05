Обычай поедания собачатины кажется шокирующим для нас, но все еще существует в мире.

Прогуливаясь по азиатским улочкам, туристы могут увидеть ужасающее зрелище - киоски с собачатиной. Это вызывает культурный шок у европейцев, для которых собака - друг и член семьи. Однако любители собачьего мяса пожимают плечами: по их словам, это ничем не хуже поедания свинины или говядины. Ведь свиней и коров тоже можно содержать как домашних любимцев.

Как бы мы к этому не относились, в мире существуют страны, где сейчас едят собак. И почти все они находятся в Азии, где к псам столетиями относились как к исключительно фермерским животным. А собачатина в них считалась полезным для здоровья и недорогим мясом.

Каких собак едят в Северной Корее

Задумываясь над тем, кто из народов ест собак, первыми на ум приходят северокорейцы. В корейской культуре эти животные долго считались доступным источником пищи.

Официальной информации о том, едят ли собак в Северной Корее, немного, ведь государство изолировано от мира. Но от немногочисленных туристов и беженцев известно, что такой обычай есть. А солдаты КНДР, которые воюют на стороне России против Украины, имели при себе консервы из собачатины.

Традиции даже определяют, каких собак едят в Корее. Это порода нуреонги, которая выращивается на специальных собачьих фермах. Её мясо корейцами считается очень питательным и полезным для здоровья легких.

Где едят собак в мире - список стран

Стоит понимать, что даже в регионах, где поедание собачатины считается культурно приемлемым, собачье мясо не является повседневным блюдом. В основном традиции придерживаются пожилые люди, а молодежь отказывается от такой еды. Поэтому мнение о том, что все азиаты употребляют собак, является стереотипом.

Южная Корея

На протяжении многих лет южнокорейцы разводили псов на мясо и готовили на различных фестивалях. Однако этот обычай уходит в прошлое. Молодые корейцы все чаще разделяют европейские ценности и отказываются от собачатины. В 2024 году в Южной Корее запретили убивать собак ради мяса, и с 2027 года запрет вступает в силу.

Вьетнам

Это ещё одно государство, где едят собак в относительно больших масштабах. Это не повседневное блюдо, а скорее ритуальное. Вьетнамцы верят, что такое мясо приносит удачу.

Китай

В этой стране обычай поедания собак существовал тысячелетиями, еще до образования некоторых стран Европы. Поэтому китайцы отказываются от блюда медленно и неохотно. Даже в современное время в городе Юйлинь проводится фестиваль собачьего мяса, который требуют запретить зоозащитники.

Филиппины

Официально употребление собачатины запрещено, но все еще практикуется нелегально. Ранее для местных народов обычай такая пища считалась частью традиционной кухни.

Индонезия

В государстве живут в основном мусульмане, которые собачатину категорически не едят. Однако на некоторых островах обитают этнические группы, которые не исповедуют ислам и считают мясо псов источником "мужества".

